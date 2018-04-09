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遊日好幫手 日本黑貓宅急便變身行李小管家

2018-04-09 11:26經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

日本超好買，但怕買太多提不回飯店？日本雅瑪多運輸（黑貓宅急便），針對訪日觀光客推出「Hands-Free Travel」貼心服務，在全日本各大車站、羽田機場、中部國際機場等超過30處設立專屬櫃台，受理當日行李暫存，飯店/旅館當日行李配送、觀光資訊諮詢等服務。為讓更多人能利用此一便利服務，黑貓宅急便更突發奇想，將服務內容畫成漫畫，就算不會日文也能瞬間「秒懂」。

雅瑪多運輸指出，目前該公司「Hands-Free Travel」據點共遍及16縣超過30處，包括台灣人熟悉的京都、大阪、東京銀座、羽田機場、中部國際機場等，皆有設立專屬櫃台，提供各式各樣的行李托運、寄存服務。

為讓更多不懂日文的觀光客，也能輕鬆利用「Hands-Free Travel」服務，黑貓宅急便特別將服務內容簡化成簡單易懂的漫畫，只要眼睛掃過一遍，就能「秒懂」服務內容，

如廣受紅眼航班乘客歡迎的「當日機場至旅館/飯店行李配送」服務，只要當日上午6時至中午12時30分之間於羽田機場寄送行李，最遲晚間9時前，就能抵達東京都、千葉縣、神奈川縣等位於關東的飯店，徹底顛覆「一下飛機先到飯店放行李」的旅遊常識。

又或者是行程中的血拚日，想買個盡興卻又不想大老遠提回飯店，就能到最近的「Hands-Free Travel」據點寄件，活用黑貓宅急便「原則隔日抵達(偏遠地區除外)」優勢，直接寄到最後一晚入住的飯店，走後續行程與打包行李變得更輕鬆。

雅瑪多運輸表示，漫畫將於3月30日（星期五）起，於官方網站( http://www.global-yamato.com)公開，接下來要去日本的朋友，不妨先筆記各據點所在位置，讓「Hands-Free Travel」成為您最完美的日本旅遊行李小管家！

「Hands-Free Travel」官方網站：http://www.global-yamato.com/scn/hands-free-travel/

日本超好買，但怕買太多提不回飯店？日本雅瑪多運輸（黑貓宅急便），針對訪日觀光客推...
日本超好買，但怕買太多提不回飯店？日本雅瑪多運輸（黑貓宅急便），針對訪日觀光客推出「Hands-Free Travel」貼心服務，在全日本各大車站、羽田機場、中部國際機場等超過30處設立專屬櫃台，受理當日行李暫存，飯店/旅館當日行李配送、觀光資訊諮詢等服務。　圖／雅瑪多運輸提供
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為讓更多不懂日文的觀光客，也能輕鬆利用「Hands-Free Travel」服務...
為讓更多不懂日文的觀光客，也能輕鬆利用「Hands-Free Travel」服務，黑貓宅急便特別將服務內容簡化成簡單易懂的漫畫，只要眼睛掃過一遍，就能「秒懂」服務內容，　圖／雅瑪多運輸提供
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