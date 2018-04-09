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全家現做茶飲4月11日開賣 600杯免費喝

2018-04-09 11:16經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

繼統一超（2912）搶攻現做茶飲市場有成，全家（5903）也宣布Lets Café品牌正式進軍茶市場，看準一年500億元的現調茶飲商機，繼咖啡、酷繽沙產品後，推出全新聯名現調茶。全家表示，此次與英國皇室御用茶「唐寧茶」（TWININGS）合作，以唐寧茶作為基底，加入來自屏東的特製冷凍檸檬鮮果磚，主推冰檸檬伯爵茶、冰檸檬四紅果茶，4月11日起開賣。在品牌聯名的加成作用下，今年杯裝飲料品群的業績，預估再比去年成長120％。

全家Lets Café與唐寧茶聯名，推現調果茶，並有3間特色店舖布置，供民眾打卡...
全家Lets Café與唐寧茶聯名，推現調果茶，並有3間特色店舖布置，供民眾打卡拍照。（照片提供/全家便利商店）
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根據主計處統計，台灣每年賣出10.2億杯休閒茶飲，平均每人每年消費44杯，整體市場規模超過500億元。全家鮮食部長黃正田指出，Lets Café觀察外部環境，瞄準女性對於果茶類、調茶類的產品，有極高的喜愛度，因此此次攜手唐寧，以聯名概念，推出現調茶飲，作為品牌進軍茶市場敲門磚。

全家表示，在台灣西洋茶飲中，唐寧茶為頂級茶的領導品牌，是25-45歲女性心中的西洋茶第一品牌。超過300年歷史的唐寧茶，不僅是英國皇室御用茶，擁有全球頂尖的拼配製茶工藝，也是女性消費者心中對於茶精品的代表。另外，使用的冷凍檸檬鮮果磚，採用台灣屏東特產檸檬，100％原汁使用，不含香料色素。

黃正田表示，鮮果磚是「全家」茶產品最有特色的地方，台灣屏東尤克力品種檸檬所榨出鮮榨原汁，酸味、香氣十足，小小一個冷凍檸檬鮮果磚，含有４分之１顆檸檬原汁。而後續也將以在地鮮果搭配經典唐寧茶，推出季節限定果茶。

全家表示，Lets CaféX TWININGS的合作，是唐寧率全球之先，首度與便利商店通路聯名，更象徵「全家」Lets Café正式進軍茶市場，有了現調茶飲商品後，加上原先的經典咖啡、單品咖啡、酷繽沙產品，除了更豐富多元的商品組合，也提供無嗜飲咖啡的消費者新選擇。

Lets CaféX TWININGS聯名茶飲並推出專屬伯爵黃色、莓果粉色聯名杯款，而為了讓網美們能拍照、打卡上傳社群網站，全家在華視店（台北市大安區光復南路116巷26號）、敦新店（台北市大安區仁愛路四段112巷5號一樓）、明曜店（台北市大安區仁愛路四段151巷34號），三間店舖，設置專屬的打卡區，特色布置將維持3個月。4/11開賣當日上午10點，敦新店、華視店、明曜店，前200名消費者，可免費品嚐唐寧茶系列商品乙杯。

全家

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