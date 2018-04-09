前進未來的先行者 插電式油電車vs.純電車

2018-04-09 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ／專題報導



全新XC60導入了Volvo SPA可擴展示模組化底盤，外型更為運動流線。 記者陳威任／攝影 分享 facebook

環保議題日益受到重視，其中不少國家都已經列出停售傳統燃油車的時間表，而台灣也在行政院院長賴清德的宣示下，訂出2040年禁售燃油汽車的目標。台灣市場也有越來越多新能源車的選項，以下將以近期導入台灣市場的Volvo XC60 T8及BMW i3s為例，來介紹插電式油電車及電動車的特色。

如果有在關注世界車壇趨勢的人，應該會注意到不少車廠都逐漸以發展電動車來進行未來布局。當然，從燃油車要轉變為EV電動車並非一蹴可及，做為過渡時期的銜接車款，除了最常見的油電車款外，插電式油電車也是一個折衷的選擇。

XC60 T8的內裝設計兼具北歐簡約設計及豐富科技風格。 記者陳威任／攝影 分享 facebook

Volvo XC60 T8

北歐寧靜革命

來自瑞典的Volvo除了在安全科技上有自成一格的特色外，近來更喊出從2019年起，將不再生產純燃油引擎車款，賣出的每一輛車都將配備電力驅動引擎。但是不同於部分品牌早早推出電動車款，Volvo顯得更加謹慎也務實，並非一味追求讓所有車款都變成「純電動」，而是透過電動馬達設置，搭配上原有的內燃機引擎，兼具實用性及未來性。

在XC90 T8車型之後，去年發表的全新大改款Volvo XC60也同步導入T8車型，對於品牌而言，除了是各車系中的性能旗艦外，也象徵著品牌未來的發展；而對於消費者而言，除了具備電動車長時間電動行駛的特色外，配備內燃機引擎，即便電量耗盡也不必擔心無法行駛，多了點選擇及便利。

Volvo XC60 T8的充電插孔配置於左側葉子板上。 記者陳威任／攝影 分享 facebook

XC60 T8做為Plug-in Hybrid車款，充電插孔配置於左側葉子板上，可透過原廠充電線連接230V的插座充電，依照電流強度的不同，約2.5~6小時可完成充電，也可透過B檔位的使用藉由動能回收方式為電池充電。

油耗水準驚人 純電里程45km

在動力部分，XC60 T8運用T6機械渦輪雙增壓汽油引擎，採用機械與渦輪兩種增壓方式驅動前輪、搭配可輸出87hp與24.5kgm扭力的電動馬達驅動後輪，最大綜效出力則為407hp/65.3kgm，搭配Geartronic 8速手自排變速箱，0～100km/h加速為5.3秒。

在燃油引擎驅動前輪、電動馬達驅動後輪的情況下，可以感受到整體的起步及再加速反應都相當直接順暢，絲毫不拖泥帶水的演出，有400匹馬力的渾厚實力卻又沒有那種過於毛躁或猛暴的感受，傳遞到駕駛人心中的，就是一份成熟大器的感受。

此外，XC 60 T8的平均油耗更是相當驚人的47.6km/L，純電行駛的最高續航里程為45公里，速度最高可達125km/h，這代表著駕駛人如果僅是市區或是短程的上下班通勤，只要每天都在家充飽電，是相當有機會可以不耗費任何汽油的行進，這也正是插電式油電車現階段最具優勢的部分。

全新BMW i3s以黑色高光澤材質裝飾於銀色雙腎形水箱護罩內外邊框，以及前保桿上的U型造型線條，塑造銳利、運動化的視覺印象。 圖／汎德提供 分享 facebook

BMW i3s

純電環保鋼炮

BMW集團自1969年起投入電動車研發至今已有長達40年以上的歷史，更於2011年大刀闊斧成立BMW i子品牌，以永續發展為核心，思考下一代移動方式的可行性。自2013年正式推出BMW i3以來，全球已經銷售超過20萬輛電動車，更計畫在2025年前推出高達25款全新混和動力及純電動車型，展現BMW成為未來電動車趨勢引領者的企圖心。

BMW i3s的內裝採用羊毛等天然材質，實踐永續發展的基本準則。 記者陳威任／攝影 分享 facebook

從BMW i3s身上，除了可以預覽未來外，同時也能看見BMW延續百年的造車哲學。BMW i專屬的LED U型頭燈及水平配置LED方向指示燈，搭配經典的雙腎型水箱護罩，標備加寬20mm的20吋專屬輪圈，增添濃厚的性能氛圍，在保持傳統的同時另一方面也持續創新。

BMW i3s不僅僅只是在動力上的創新，走進內裝，桉木、羊毛或大麻槿等天然材質，皆完整體現了BMW i3全方位的永續發展策略。

對開式車門提升乘客上下車時的便利性。 記者陳威任／攝影 分享 facebook

動力綿密貼背 顛覆傳統感受

全新BMW i3s搭載eDrive純電駕駛系統，駕駛過程完全顛覆以往對於開車這件事情的想像，寧靜無聲的駕馭過程，油門反應更是超乎想像的直接，起步時即能湧現最大扭力輸出、無需換檔的綿密加速性，帶來讓人印象深刻的貼背感，也傳遞截然不同的未來移動感受。

全新BMW i3s搭載的電動馬達擁有184匹德制馬力、270牛頓米最大扭力，從靜止加速至100公里只需6.9秒，續航力最高為200公里，在充電服務部分，家用充電部分提供BMW i Wallbox Plus，約4小時即可將零電力充至80%。

公共充電部分，除了全台各地近500座的公用電動車充電站外，BMW總代理汎德更於全台BMW展示中心及服務廠、台北晶華酒店、台北西華飯店、桃園諾富特飯店、台南晶英酒店設置BMW i充電站。並於台北101大樓B3停車場設立全台首座直流快速充電站，僅需約40分鐘即可將BMW i3自零電力充至80%。