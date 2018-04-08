愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽

2018-04-08 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



相較於女性並不在乎床笫之間，男生是否穿著性感內褲，相反的，男生卻很在意女生要穿性感內衣。兩性專家、AV達人「一劍浣春秋」就說，「男性是視覺的動物，女生穿得愈性感，男生的『性致』就愈高」。

性感的定義是什麼？一劍浣春秋表示，男女要開始進行親密行為的時候，「說不在乎女生穿的內衣褲是假的」，最誘人的穿著就是具有「透視感」的內衣褲，例如蕾絲、薄紗等等，尤其是女性穿著丁字褲的時候，「那絕對會讓男生性慾大發」，因為女性穿著丁字褲可以露出整個屁股曲線，相當具有吸引力。不過，女性穿丁字褲的前提，還是屁股上不能有太多痘痘、濕疹等，不然會很掃興。

有些女生並不在乎一定要穿著成套內衣褲，但一劍浣春秋說，日本曾進行過調查，發現日本女性出現「初老症」其中一個現象，就是穿著不成套的內衣褲，例如胸罩是黑色、內褲是白色等等，「不在乎內衣褲美觀的女性，可能也不在乎自己性方面的吸引力是不是足夠」。

有些結婚多年的老夫老妻在一起過日子久了，對於內衣褲性不性感，或許也不像年輕男女這麼在乎了。甚至有些人為了省錢，內衣褲沒有穿壞或穿破，就不會再添購新的，有時內衣褲洗到褪色或變色，只要沒有壞還是會繼續穿，也有女生喜歡穿高腰內褲，覺得比較有安全感。一劍浣春秋表示，「看到穿這種破舊內衣褲或是阿嬤高腰內褲，一定倒陽，興致全沒了」。建議就算老夫老妻，有時也需要培養情趣來調劑生活，就算是上了年紀的熟女，如果穿著性感、畫一點淡妝，或許還能讓老公「火力全開」，全力以赴。