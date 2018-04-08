開工BLUE掰！舒芙蕾、甜披薩 粉嫩午茶集合

2018-04-08 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



「那糖份似乎，能瞬間幫助人暫忘痛苦。」飲食文學教父焦桐曾這樣形容。入口即化、花花綠綠的甜食，對許多人或許也有相同感受，粉嫩色調，總引人蠢蠢欲動。逢花季，不妨帶上幾份甜食野餐，療癒上相，邀閨蜜來場午茶也十足過癮。

台北福華大飯店點心坊推出粉嫩櫻花季，一瓣瓣日本鹽漬櫻花打造出蛋糕捲、舒芙蕾起司蛋糕、奶凍，即日起於台北福華點心坊、復興外賣區販售，只到4月底，3款售價90元起。其中，「櫻花舒芙蕾起司蛋糕」將點心坊人氣起司蛋糕再進化，軟嫩口感、清爽滋味綴以表層櫻花瓣，引發眾人少女心。

「櫻花和菓蛋糕捲」以鬆軟海綿蛋糕體捲起輕盈櫻花奶油餡，夾入Q彈抹茶寒天、櫻花豆沙，瀰漫日本花季氛圍。「櫻花奶凍」則以上層半透明櫻花果凍，搭上乳白奶凍，淡雅風味中保有甜酒香。

此外，去年自日本登台的SPIGA PASTA首度推出日式和風甜披薩下午茶以及西式甜點下午茶優惠，即日起每日下午14：30～17：00下午茶時間供應，任選一款日式甜披薩210元起，加80元即享飲品一杯（酒類除外），紅茶或咖啡可無限暢飲。

此次SPIGA PASTA主廚嚴選日本山茶花強力粉製做披薩麵糰，以一晚低溫冷藏兩次發酵，減慢酵母活動速度，現點現做出爐時打造出Q軟質地；同時以此基底推出4款日式甜披薩，其中「白玉抹茶紅豆披薩」靈感來自抹茶紅豆聖代，保有綿密顆粒的蜜紅豆餡鋪上餅皮，進烤箱烘烤後撒上靜岡掛川抹茶粉、擺上軟Q白玉、抹茶冰淇淋。其他還有黑糖黃豆粉披薩、黃豆粉麻糬煉乳披薩、提拉米蘇披薩。