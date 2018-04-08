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支援Alexa語音助理 Jabra真無線耳機好智慧

2018-04-08 16:42聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

不受線材限制的無線耳機漸成主流，不管是平常通勤、工作，還是運動時使用，無線的便利性真的讓許多使用者用過就回不去。Jabra宣布將在台上市第三代真無線耳機Elite 65t，以及主打為辦公室商務使用而設計入耳式無線耳機Evolve 75e，良好的音效及使用舒適度，為忙碌多工的現代人提供更好的耳機體驗。

甫得CES 2018創新獎的Jabra Elite 65t，為Jabra推出的第三款真無線耳機，內建四組麥克風搭配更優化的聲學技術，帶來更好的噪音抑制和語音增強功能，戶外通勤、動態活動時也能不受環境音干擾。除了藍牙規格升級至5.0，使用者還可透過專屬Jabra Sound +應用程式中的音效均衡器，依照音樂類型與個人喜好，調整音效呈現。而針對喜歡且習慣使用語音指令的使用者來說，Elite 65t除了支援Siri與Google Assistant外，更支援 Amazon Alexa on-the-go服務，透過耳機聲控Alexa，可進行播放音樂、聽取新聞、查詢天氣、控制智慧家庭裝置等操作。

Jabra同時發表的另一款Evolve 75e無線耳機，則主打商務辦公使用。研究發現，近31%的上班族會在工作場所佩戴耳機，入耳式的Evolve 75e具有EarWings造型設計，帶來穩定密封性並適合長時間佩戴，具磁性的耳機在不使用時能扣合在一起，並啟動省電模式，搭配的頸帶更提供靜音震動通知功能，專心工作的同時亦不會錯過任何電話。針對商務需求，機身上的智慧按鈕還可搭配Siri、Google Now、Cortana和Bixby等語音助理使用。

Jabra Elite 65t將在4月10日起於各大零售商發售，建議售價6,290元。Jabra Evolve 75e將在5月於各大零售商發售，建議售價9,980元。

Jabra Elite 65t將在4月10日起於各大零售商發售，建議售價6,29...
Jabra Elite 65t將在4月10日起於各大零售商發售，建議售價6,290元。記者黃筱晴／攝影
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真無線的造型設計搭配收納充電盒，是近期耳機熱門設計。記者黃筱晴／攝影
真無線的造型設計搭配收納充電盒，是近期耳機熱門設計。記者黃筱晴／攝影
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Jabra宣布將在台上市第三代真無線耳機Elite 65t，以及主打為辦公室商務...
Jabra宣布將在台上市第三代真無線耳機Elite 65t，以及主打為辦公室商務使用而設計入耳式無線耳機Evolve 75e。記者黃筱晴／攝影
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