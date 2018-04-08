與速度同行！ RICHARD MILLE聯手麥卡倫超跑

2018-04-08 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



法國頂級腕表品牌RICHARD MILLE的基因裡就有著與生俱來的「速度」，過去就有不少為了賽車活動而生的表款，全因創始人Richard Mille先生對於超跑的熱愛。今年品牌再度與麥卡倫（McLaren）聯手，打造全新的RM 11-03McLaren自動飛返計時碼表。

如果藏家們還記得，RICHARD MILLE在2017年的日內瓦高級鐘表展時，便曾與麥卡倫車隊一同推出打破世界紀錄的RM 50-03 McLaren F1雙秒追針陀飛輪計時碼表。以前所未有的加入石墨烯作原料，創造出重量與4枚10元硬幣相仿的高複雜機械腕表，震撼了整個鐘表界。而今年RICHARD MILLE則特意避開鐘表展，反而是選了日內瓦車展，與麥卡倫的新車一同曝光全新的RM 11-03McLaren自動飛返計時碼表，與其特質更為契合。

自去年雙方建立合作夥伴關係，RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表就一直處於研發中，RICHARD MILLE工程團隊與McLaren設計總監密切往來。靈感來自McLaren 720S超級跑車，於是設計團隊便把車款的流線外觀運用於這只表的表殼造型上，採用由TPT®碳纖維和橙色TPT®石英纖維打造，質地輕盈且耐用，顏色則是向McLaren的標誌配色致敬。還配備了鈦合金按鈕，藉以呼應McLaren 720S超跑獨特的車頭燈設計。