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傳奇畫家吳炫三 半世紀300件作品大展

2018-04-08 12:53聯合報 記者何定照╱即時報導

傳奇畫家吳炫三，作品以原始藝術抽象風格著稱，種類廣含油畫、木板畫、水墨、素描、陶塑、巨型原木雕刻等。國立台灣美術館即日起舉辦「直覺‧記憶‧原始能量：吳炫三回顧展」，以他半世紀以來近300件作品，呈現他多元創作樣貌。

吳炫三出身宜蘭羅東農家，就讀國台灣師範大學美術系時，師承廖繼春、李石樵等大師。留學西班牙、闖蕩紐約、又赴非洲等地旅遊寫生，讓他這位頗被看好的「鄉土畫家」，蛻變出揉合原始與抽象的創新風格，但他仍繼續突破自我，藝術表現多樣。

回顧展即完整展現吳炫三不同階段作品，包括早期學院性格濃厚、以自然及生活風景為主題的繪畫，1979年後踏尋原始部落發展出的「陽光時期」、「南太平洋時期」、「紅黑白時期」，之後以直覺將行動繪畫導入東方哲學「氣」與「道」的水墨實踐，乃至2000年後探討人性的蒙太奇式影像拼貼。

吳炫三近20年來投入巨型木雕，這些最高14公尺、18噸的巨型作品，也將分區群聚在國美館的戶外空間，散發令人震懾的原生能量。展至5月27日。

同樣在國美館，還有一檔與比利時皇家美術館合作的「2050，未來簡史」特展，也很推薦。該展策展概念來自法國經濟學家雅克‧阿塔利的《未來簡史》，書中呼籲人們該思考如何回應未來世界的可能挑戰，台版展覽即針對台灣在亞洲文化的歷史脈絡，由50組東西藝術家跨文化創作，邀請觀眾思考東西文化的移動和交流。

展出藝術家融合古今中外創作，對不論是唐代的經濟與東西文明交流與發展、大航海時代的地緣政治與帝國權力、冷戰後的亞洲經濟和政治變遷、當今全球化時代的市場經濟與科技發展，都有全新觀點，幽默且發人深省。展至6月3日。

藝術家吳炫三個展在台中國美館舉行。國美館／提供
藝術家吳炫三個展在台中國美館舉行。國美館／提供
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楊茂林作品〈熱蘭遮紀事　L9301〉。國美館／提供
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