跟男友告白 克蘿伊把「我要你」穿在腳上？

2018-04-08 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



好萊塢女星「超殺女」克蘿伊摩蕾茲和貝克漢長子布魯克林的戀情吸引眾多粉絲關注，除了星二代的因素之外，男帥女美的組合自然更讓人好奇，大家喜歡看他們放閃的同時也愛研究他們的穿搭。不過對比起男友的穿搭功力，克蘿伊似乎更勝一籌，近日時尚品牌Jimmy Choo看準她在年輕族群中的高人氣，請她示範一系列春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的超殺女。(https://www.youtube.com/watch?v=ZHqg_2WFCWo)

Jimmy Choo選在南加州著名景點Palm Spring棕櫚泉拍攝這次的造型專題，克蘿伊拎著品牌新包並換穿多雙春夏鞋款，像是休閒風格的球鞋和性感繫帶涼鞋、尖頭高跟鞋等等，其中印著「I Want Choo」的繫帶涼鞋取自「I Want You」諧音，俏皮可愛。而尖頭高跟鞋則是拉長腿部線條，讓本來身型比起其他女星略顯豐腴的克蘿伊看來更纖瘦。