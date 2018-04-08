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跟男友告白 克蘿伊把「我要你」穿在腳上？

2018-04-08 08:45聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

好萊塢女星「超殺女」克蘿伊摩蕾茲和貝克漢長子布魯克林的戀情吸引眾多粉絲關注，除了星二代的因素之外，男帥女美的組合自然更讓人好奇，大家喜歡看他們放閃的同時也愛研究他們的穿搭。不過對比起男友的穿搭功力，克蘿伊似乎更勝一籌，近日時尚品牌Jimmy Choo看準她在年輕族群中的高人氣，請她示範一系列春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的超殺女。(https://www.youtube.com/watch?v=ZHqg_2WFCWo)

Jimmy Choo選在南加州著名景點Palm Spring棕櫚泉拍攝這次的造型專題，克蘿伊拎著品牌新包並換穿多雙春夏鞋款，像是休閒風格的球鞋和性感繫帶涼鞋、尖頭高跟鞋等等，其中印著「I Want Choo」的繫帶涼鞋取自「I Want You」諧音，俏皮可愛。而尖頭高跟鞋則是拉長腿部線條，讓本來身型比起其他女星略顯豐腴的克蘿伊看來更纖瘦。

克蘿伊也透露：「Jimmy Choo的鞋款總是讓我感覺到性感和挑逗意味，是陪我征戰紅毯和晚宴的好夥伴。」看來這位小妞還少說到「約會首選」這件事，之前她被狗仔拍到和布魯克林約會時穿的也是Jimmy Choo短靴喔！

繫帶涼鞋約23,000元。／摘自Jimmy Choo官網
繫帶涼鞋約23,000元。／摘自Jimmy Choo官網
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克蘿伊摩蕾茲和布魯克林貝克漢之前約會時穿的也是Jimmy Choo短靴。圖／摘自...
克蘿伊摩蕾茲和布魯克林貝克漢之前約會時穿的也是Jimmy Choo短靴。圖／摘自Pinterest
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克蘿伊摩蕾茲示範Jimmy Choo春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的...
克蘿伊摩蕾茲示範Jimmy Choo春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的超殺女。圖／摘自Youtube
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克蘿伊摩蕾茲示範Jimmy Choo春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的...
克蘿伊摩蕾茲示範Jimmy Choo春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的超殺女。圖／摘自Jimmy Choo官網
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克蘿伊摩蕾茲示範Jimmy Choo春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的...
克蘿伊摩蕾茲示範Jimmy Choo春夏新品，慵懶時尚的百變姿態讓人看到另一面的超殺女。圖／摘自Jimmy Choo官網
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好萊塢
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