穿了超性感 蔡依林、舒淇都愛這雙高跟鞋

2018-04-08 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



不少女星都有蒐藏高跟鞋的習慣，但無論平常各自偏好哪一種風格的鞋款，每一季總會有幾雙話題美鞋會讓女星們就算撞鞋也要搶穿出門。近日蔡依林、舒淇、迪麗熱巴等女星不約而同愛上義大利鞋王Giuseppe Zanotti的「G-Heel」高跟鞋，紛紛選擇不同色系的款式搭配一身華服，時尚現身各大活動。

Giuseppe Zanotti在今年春夏將品牌代表性的「G」字標誌化為鞋跟，打造出名為「G-Heel」的新款高跟繫帶涼鞋，完整呈現品牌創辦人兼創作總監Giuseppe Zanotti試圖透過頗具巧思的鞋跟來強調鞋履獨特性的設計目標。以光面漆皮和金屬鏡面皮革製作，簡約的線條不過度搶戲卻又完美襯托整體造型，從前方看是性感簡單的細繫帶，轉側面秀出「G」字鞋跟帶來驚喜，黑、綠、紅、銀色色調更是百搭實穿。更採用了完全按照高跟鞋弧線設計的特殊鋼材結構去固定鞋子，使其保持平穩，確保結構平衡兼具回彈力。