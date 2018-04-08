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穿了超性感 蔡依林、舒淇都愛這雙高跟鞋

2018-04-08 08:44聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

不少女星都有蒐藏高跟鞋的習慣，但無論平常各自偏好哪一種風格的鞋款，每一季總會有幾雙話題美鞋會讓女星們就算撞鞋也要搶穿出門。近日蔡依林、舒淇、迪麗熱巴等女星不約而同愛上義大利鞋王Giuseppe Zanotti的「G-Heel」高跟鞋，紛紛選擇不同色系的款式搭配一身華服，時尚現身各大活動。

Giuseppe Zanotti在今年春夏將品牌代表性的「G」字標誌化為鞋跟，打造出名為「G-Heel」的新款高跟繫帶涼鞋，完整呈現品牌創辦人兼創作總監Giuseppe Zanotti試圖透過頗具巧思的鞋跟來強調鞋履獨特性的設計目標。以光面漆皮和金屬鏡面皮革製作，簡約的線條不過度搶戲卻又完美襯托整體造型，從前方看是性感簡單的細繫帶，轉側面秀出「G」字鞋跟帶來驚喜，黑、綠、紅、銀色色調更是百搭實穿。更採用了完全按照高跟鞋弧線設計的特殊鋼材結構去固定鞋子，使其保持平穩，確保結構平衡兼具回彈力。

蔡依林日前在微博之夜盛典就選擇黑色G-Heel搭配性感黑色禮服，而舒淇同樣選擇同色G-Heel現身巴賽爾鐘表展。在2018優酷YC盛典中宛如一尊真人芭比的迪麗熱巴，則是挑中銀色G-Heel踩出華麗姿態。港星佘詩曼、德國超模海蒂克隆則是愛上紅色G-Heel，展現野性女人味。

Giuseppe Zanotti在今年春夏將品牌代表性的「G」字標誌化為鞋跟，打...
Giuseppe Zanotti在今年春夏將品牌代表性的「G」字標誌化為鞋跟，打造出名為「G-Heel」的新款高跟繫帶涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
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「G-Heel」高跟繫帶涼鞋，約台幣30,000元。圖／Giuseppe Zan...
「G-Heel」高跟繫帶涼鞋，約台幣30,000元。圖／Giuseppe Zanotti提供
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舒淇穿黑色G-Heel高跟繫帶涼鞋現身巴賽爾鐘表展。圖／Giuseppe Zan...
舒淇穿黑色G-Heel高跟繫帶涼鞋現身巴賽爾鐘表展。圖／Giuseppe Zanotti提供
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海蒂克隆穿紅色G-Heel高跟繫帶涼鞋出席活動。圖／Giuseppe Zanot...
海蒂克隆穿紅色G-Heel高跟繫帶涼鞋出席活動。圖／Giuseppe Zanotti提供
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迪麗熱巴穿銀色G-Heel高跟繫帶涼鞋出席2018優酷YC盛典。圖／Giusep...
迪麗熱巴穿銀色G-Heel高跟繫帶涼鞋出席2018優酷YC盛典。圖／Giuseppe Zanotti提供
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「G-Heel」高跟繫帶涼鞋，約台幣30,000元。圖／Giuseppe Zan...
「G-Heel」高跟繫帶涼鞋，約台幣30,000元。圖／Giuseppe Zanotti提供
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迪麗熱巴穿銀色G-Heel高跟繫帶涼鞋出席2018優酷YC盛典。圖／Giusep...
迪麗熱巴穿銀色G-Heel高跟繫帶涼鞋出席2018優酷YC盛典。圖／Giuseppe Zanotti提供
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「G-Heel」高跟繫帶涼鞋，約台幣30,000元。圖／Giuseppe Zan...
「G-Heel」高跟繫帶涼鞋，約台幣30,000元。圖／Giuseppe Zanotti提供
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佘詩曼展示紅色G-Heel高跟繫帶涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
佘詩曼展示紅色G-Heel高跟繫帶涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
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蔡依林日前在微博之夜盛典就選擇黑色G-Heel高跟繫帶涼鞋搭配性感黑色禮服。圖／...
蔡依林日前在微博之夜盛典就選擇黑色G-Heel高跟繫帶涼鞋搭配性感黑色禮服。圖／Giuseppe Zanotti提供
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