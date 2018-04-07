他考12張證照、烘焙奪獎 樂當義廚及世大運志工

2018-04-07 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



新北市莊敬高職餐飲科做中學烘焙組三年級學生曾小檀，高職三年不但已考了10多張證照，還曾在裝飾蛋糕的全國賽奪銅牌，更樂當義廚，到孤兒院煮飯給孩子吃，夢想能考進高雄餐旅大學，將來開一家自己的烘焙店。

莊敬高職董事長王傳亮指出，該校近20年來投資上億元設立幾十個國家技能檢定考場，讓學生在校內就可即測、即評、即發照，許多學生還沒畢業就考了十幾張證照，有助就業及升學，曾小檀就是很好的例子。

曾小檀的媽媽也是餐飲科老師，從小耳濡目染，他也就讀餐飲科，選擇做中學烘焙組，他說，平時在校專注術科，回家專注學科，也把在校學到的技術，做蛋糕、麵包和家人分享，並和當老師的母親交流。尤其爺爺奶奶牙齒不好，他還會特別製作軟一點的料理給老人家吃。

曾小檀表示，他至今已考了西餐、中餐、烘焙、飲料調製等10幾張證照，去年參加全國極限挑戰賽，他做的裝飾蛋糕奪得銅牌。此外，他也常當義廚，包括在學校每年舉辦的寒冬送暖千人尾牙宴，煮東西給弱勢民眾吃，也曾到新北兒童之家煮飯給孤兒吃，並曾在世大運當志工煮飯給選手吃。