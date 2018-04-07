Aesop首度發表二重奏系列 混合肌被寵愛的時刻來臨了

2018-04-07 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



有關注保養品的消費者不難發現，混合肌的產品相較油肌、乾肌、敏感肌而言，是較為冷僻的項目，Aesop卻反其道而行在近期針對混合肌推出全新的「二重奏」系列，是因氣候、空污的異變，致使混合肌的膚況增加，兩頰乾、T字油且普遍敏感，因此在4月首度發表清潔、調理、保濕三品的二重奏系列。

研發3年的Aesop二重奏系列仍維持棕瓶、極簡路線，潔面露含有水楊酸，針對多餘皮脂清潔、不刺激；第二步的調理液包含煙酰胺和泛醇，菸鹼醯胺為近年的明星成分，是維生素B群類中的水溶性物質，常見於淨白、修護、控油產品中，作為第二步驟的調理，可以用化妝棉沾濕塗擦幫助肌膚代謝，或是置於雙手輕拍吸收，金縷梅和洋甘菊花蕾則常作為鎮定舒緩之訴求；最後一道保濕精華乳，含苦楝油和巴西莓油等，補充水分同時不過度負擔，相對清爽的吸收力適合夏天，因此熟齡肌或是局部乾燥可混合精露使用為宜。二重奏系列主打混合肌的舒緩與平衡，氣味上和Aesop既有產品不盡相同，有回歸自然純淨的使用感觸，心情上相對放鬆。