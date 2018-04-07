品牌廚具贈品化打壞行情？美型家電拚轉型

2018-04-07 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨零售年度大檔母親節到來，回顧數年前，鍋具等家用業種在母親節、周年慶等檔期風光一時，家用樓層擠滿買鍋人潮，近年鍋具聲勢逐年下滑，去年更是在百貨衰退達2成，今年1、2月也衰退兩位數。百貨業者分析，鍋具贈品化、品牌出清價格破壞、市場缺乏亮點新品三大因素，都是造成家用鍋具市場低迷的主因。

一般人家裡，鍋具並非需要常更換的商品，汰換周期長，加上全聯等通路把「集點」換購風潮炒到最熱，像是2016年、2017年各兌換出百萬件WMF餐具、鍋具，今年又推出傑米奧利佛品牌廚具。消費者只要購物集點還可超低價換購廚具，哪還需要特別去買鍋呢？

另外，競爭品牌越來越多，價格廝殺更激烈，加上銷量欠佳，只能在特賣期間以超低折扣吸引消費者，像是過去五層鍋有達上萬元的，現在3、4千元就有。Le Creuset數年前當紅時，並不做折扣，今年初在SOGO忠孝館推出3折起特賣，短短4天就創造1,280萬元業績。但價格殺低後消費者還願意回頭購買正價商品嗎？這也是種下的隱憂。

SOGO復興館家用經理李復民表示，母親節的鍋具業績在三年前還算舉足輕重，但鍋具市場並無出現新亮點，加上市調也顯示，母親節最討厭收到的禮物就是鍋子。家用業種與民生議題相關，食安風暴帶動的買鍋潮過後，空污等健康議題被重視，預計今年空氣清淨機仍有需求。