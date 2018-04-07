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品牌廚具贈品化打壞行情？美型家電拚轉型

2018-04-07 20:02聯合報 記者江佩君╱即時報導

百貨零售年度大檔母親節到來，回顧數年前，鍋具等家用業種在母親節、周年慶等檔期風光一時，家用樓層擠滿買鍋人潮，近年鍋具聲勢逐年下滑，去年更是在百貨衰退達2成，今年1、2月也衰退兩位數。百貨業者分析，鍋具贈品化、品牌出清價格破壞、市場缺乏亮點新品三大因素，都是造成家用鍋具市場低迷的主因。

一般人家裡，鍋具並非需要常更換的商品，汰換周期長，加上全聯等通路把「集點」換購風潮炒到最熱，像是2016年、2017年各兌換出百萬件WMF餐具、鍋具，今年又推出傑米奧利佛品牌廚具。消費者只要購物集點還可超低價換購廚具，哪還需要特別去買鍋呢？

另外，競爭品牌越來越多，價格廝殺更激烈，加上銷量欠佳，只能在特賣期間以超低折扣吸引消費者，像是過去五層鍋有達上萬元的，現在3、4千元就有。Le Creuset數年前當紅時，並不做折扣，今年初在SOGO忠孝館推出3折起特賣，短短4天就創造1,280萬元業績。但價格殺低後消費者還願意回頭購買正價商品嗎？這也是種下的隱憂。

SOGO復興館家用經理李復民表示，母親節的鍋具業績在三年前還算舉足輕重，但鍋具市場並無出現新亮點，加上市調也顯示，母親節最討厭收到的禮物就是鍋子。家用業種與民生議題相關，食安風暴帶動的買鍋潮過後，空污等健康議題被重視，預計今年空氣清淨機仍有需求。

為了拚轉型，走進新光三越台北信義新天地A4 B1，上百坪的空間集結七大家用家電品牌，走的是美型家電路線。新光三越台北信義新天地行銷經理孫紹堃指出，家用業態前幾年走的是「機能」需求，但這些年隨著消費者更重視美的設計，從個人的美化延伸至家裡的美化，家用業者也更重視由設計美感出發，消費者的需求從機能轉為「美化」，過去是有需求才會採購，而美這種東西，跟欲望有關。因此，美型家用家電不只是趨勢，也是新出路。

SOGO復興館Blueair Sense+智能款空氣清淨機原價25,880元，4...
SOGO復興館Blueair Sense+智能款空氣清淨機原價25,880元，4/15前特價17,880元。圖／SOGO提供
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新光三越A4 B1改裝，引進七大家用家電品牌，以美型設計家電為主要風格。圖／新光...
新光三越A4 B1改裝，引進七大家用家電品牌，以美型設計家電為主要風格。圖／新光三越提供
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美型家電為一大趨勢，圖為進駐新光三越A4的義大利美學家電品牌SMEG。圖／新光三...
美型家電為一大趨勢，圖為進駐新光三越A4的義大利美學家電品牌SMEG。圖／新光三越提供
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全聯等通路把「集點」換購風潮炒到最熱，鍋具廚具贈品化後，也連帶衝擊到銷售量。圖／...
全聯等通路把「集點」換購風潮炒到最熱，鍋具廚具贈品化後，也連帶衝擊到銷售量。圖／全聯提供
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消費者對家用品的需求，已從機能進化到美學設計。圖／SOGO提供
消費者對家用品的需求，已從機能進化到美學設計。圖／SOGO提供
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母親節集點
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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