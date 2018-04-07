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2018春夏野餐新主張 「無痕野餐」重環保的新時尚

2018-04-07 19:47聯合報 記者王韶憶╱即時報導

春暖花開的季節，野餐是最令人放鬆的時刻，三五好友在大自然的沐浴下，談心嘗美食，人生一大享受。由於環保意識抬頭，「無痕野餐」成趨勢，不留下垃圾，選擇可重複使用的風格餐具、周邊小物，享樂也能友善環境。

•野餐風格的靈魂 餐墊、餐盤超熱賣

野餐風格如何定調？餐墊、餐盤是大幫手！現代人熱衷拍照打卡，美感很重要，瑪黑家居最火紅的人氣王產品花磚餐墊，來自以色列的設計品牌Beija Flor ，圖騰以多種不同花色拼接，創造更深度濃郁的品味與質感，捲起來就能方便攜帶，環保PVC材質不怕髒，放上美味小點，立即成為拍照亮點。也可選用英國CUBIC動物莊園純棉茶巾，作為品茶享受輕食的陪襯妝點。

展現活潑氣息，Crate and Barrel Marble水藍桌布，柔和的水藍色形成美麗的漩渦，在布料上自由渲染，舒適自在，也宣告春天的到臨。HOLA曼蒂美耐皿托盤全系列藍白風格，無論單買或多件組合皆適合混搭。

想打造日系粉嫩美型風格，台隆手創館獨家上市同色系的摺疊桌與好提收納野餐墊，可雙桌合併連結使用，搭配快速摺疊收納且好清理的野餐墊，兼顧機能與美觀。

•環保器皿當道 竹纖維新材質上市

以可重複使用的器皿取代一次性用品是近來重視的環保意識，像是NATURAL KITCHEN洋槐木系列商品，訴求自然光澤與獨特香氣，手工製作使得每一款形狀、紋理都是獨一無二，有各種造型與大小，適合盛裝不同的食物。

木質餐具持續當道，新材質加入環保陣容。HOLA今年推出採用環保竹纖維製成的新式餐具，選用生物可分解的友善環保材質，可耐熱至70度，強調耐摔、輕量好攜帶，還可直接於洗碗機清潔，除了有可愛的兒童造型餐具，亦有幾何設計風格款。若要分裝食材，可伸縮折疊的疊樂矽膠長保鮮盒，是聰明好法寶，矽膠材質，柔軟有彈性，使用後可縮小體積，不占空間。

瑪黑家居推薦琺瑯餐具，好清潔不易產生異味，伊斯坦堡品牌BORNN經典彩邊主食圓盤系列， 以純淨白色調作為盤身基底，搭配盤緣滾上一圈靜謐沈穩海洋藍，結合琺瑯材質的溫潤，讓野餐派對更添設計感。

•野餐包款 實用有型

Crate and Barrel表示，兼具實用和美麗外觀的野餐籃，是春夏野餐季節中詢問度和買氣最高的商品。Handle 皮質把手野餐籃以白蠟木板採用網狀織法製作而成，搭配堅固的皮革提把，內附托盤可使用；Outfitted帆布野餐包組，一次備妥餐具、餐盤、壓克力酒杯、松木餐板和紙巾，輕鬆簡便又有型。

HOLA大容量的野餐籃，籃身可壓縮收納，提把可拆卸，使用更有彈性。另外，因應減塑行動，NATURAL KITCHEN帆布飲料杯袋，是今年初商品詢問度及回購率最高的商品，搭配手作DIY風潮，消費者也會利用手繪、緞帶縫製專屬的樣式。

帆布飲料杯袋花圈款，售價50元。圖／NATURAL KITCHEN提供
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黑白幾何野餐16件組，售價999元。圖／HOLA提供
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NATURAL KITCHEN洋槐木系列商品，售價150~250元。圖／NATU...
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BORNN經典彩邊主食圓盤23公分，售價650元。圖／瑪黑家居提供
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以色列復古花磚餐墊蔚藍午夜，售價450元。圖／瑪黑家居提供
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以色列復古花磚餐墊薄霧迷宮，售價450元。圖／瑪黑家居提供
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HOLA曼蒂美耐皿托盤，售價99元起。圖／HOLA提供
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Handle皮質把手野餐籃，售價3,250元。圖／Crate and Barre...
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野餐趣日本製摺疊桌，售價590元。圖／台隆手創館提供
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Outfitted帆布野餐包組 ，售價5,500元。圖／Crate and Ba...
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野餐餐具
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