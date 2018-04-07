Ella和林心如穿視覺增高丹寧褲 16萬外套披的是貴氣

2018-04-07 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Ella陳嘉樺時尚力爆棚後，偶爾也穿插男子漢的搞笑橋段，日前她穿著優雅瀟灑的Dior 2018春夏時裝，就展現了以姿勢取勝的畫面，俏皮、逗趣卻也襯出這件丹寧牛仔褲的修身長腿效果，林心如也穿了同樣的一套春夏新裝，更加碼披上16萬5千元的羊毛呢雙排釦大衣，展現明星氣場。

創意總監Maria Grazia Chiuri在2018春夏大量以藝術家妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle）的生平或作品為靈感，打造了能量豐沛的活力樣貌，隨性自我的穿搭，具有藝術精神，也在現代感的線條剪裁中，保留了柔美的女性元素。六○年代的風潮，是由女性改變世界的力量，也延伸到當季首個造型的T恤上，寫著「Why have there not been great women artists?」，用當代為何沒有女性藝術家的詰問來作為省思。