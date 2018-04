Ella和林心如穿視覺增高丹寧褲 16萬外套披的是貴氣

Ella陳嘉樺時尚力爆棚後,偶爾也穿插男子漢的搞笑橋段,日前她穿著優雅瀟灑的Dior 2018春夏時裝,就展現了以姿勢取勝的畫面,俏皮、逗趣卻也襯出這件丹寧牛仔褲的修身長腿效果,林心如也穿了同樣的一套春夏新裝,更加碼披上16萬5千元的羊毛呢雙排釦大衣,展現明星氣場。

創意總監Maria Grazia Chiuri在2018春夏大量以藝術家妮基桑法勒(Niki de Saint Phalle)的生平或作品為靈感,打造了能量豐沛的活力樣貌,隨性自我的穿搭,具有藝術精神,也在現代感的線條剪裁中,保留了柔美的女性元素。六○年代的風潮,是由女性改變世界的力量,也延伸到當季首個造型的T恤上,寫著「Why have there not been great women artists?」,用當代為何沒有女性藝術家的詰問來作為省思。