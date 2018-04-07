王子領頭跳「上位」 屈臣氏世界健康日邀百人鼓棒有氧

2018-04-07 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



美麗與健康，是屈臣氏的兩大品牌宣言，繼去年首次推出「＃GETACTIVE小動作革命」、鼓勵大眾透過小動作甩開憂鬱之後，今年更將「＃GETACTIVE」升級為全年度計畫，第一波活動在今天（4/7）世界健康日展開，結合歐美正夯的新興運動Pound Fit鼓棒有氧，邀集超過百人加入，在台北松菸廣場一同鼓動新春，王子邱勝翊更將鼓棒有氧融入舞曲《上位》編舞，他笑說鼓棒有氧看起來簡單，其實真的非常累，他自己還練到鐵腿。

王子雖然平時有健身習慣，但較少接觸有氧運動，這次為了將鼓棒有氧結合《上位》編舞，他練了一個星期，還因為深蹲太賣力導致褲子破掉。原本陰冷的天氣，今天下午轉晴，大夥在在溫暖的陽光下敲擊揮汗，暢快又紓壓。去年也受邀擔任「＃GETACTIVE小動作革命」活動大使的王子還說和屈臣氏的緣分一整年都沒散，希望明年再來。

Pound Fit鼓棒有氧是結合擊鼓與地板、伸展等有氧動作，手持鼓棒敲擊地板或空氣，全身上下都能動。屈臣氏表示，春季許多人都會出現季節性過敏現象，運動能強化心肺循環機能、增強抵抗力，接下來每一季都將舉辦大型主題活動，引領全台釋放運動時尚動能。