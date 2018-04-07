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吳秉叡退出新北市長：對失言和思慮不周檢討改進

舒淇穿LV運動鞋搭大象包 奢華又賣萌和昆凌撞鞋啦

2018-04-07 17:33聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

日前導演劉偉強在香港舉行生日派對，舒淇戴著紅框眼鏡一身休閒赴宴，她背著LOEWE的大象包，腳踩路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2018春夏Archlight鞋，集童趣和奢華於一身，相當可愛；而腳上的這雙鞋是近期女星最愛，孫芸芸、蔡依林、楊丞琳都在IG曬過，昆凌、容祖兒和陳慧琳也都有穿，是2018年春夏大勢明星鞋。

這之中容祖兒最是認真，在IG上洋洋灑灑寫了宛如使用心得報告的長文，表示「我的品味和大家一定不能是一模一樣，但總可以和大分在此分享一番，心頭好是怎樣煉成的，歡迎大家也和我分享一下，穿著新鞋子開工今天唱得比昨天順利」，字字句句顯現她鍾情此鞋；陳慧琳則是寫下「試穿新球鞋排舞」，看來Archlight對兩位女星的工作都有助攻之效。

而昆凌則是之前在歐洲旅行時穿上monogram皮革和網眼布混搭的鞋款，仰角拍攝讓這雙鞋更受矚目，拱型的Archlight休閒鞋除了輪廓特色，PVC和小牛皮皮革等異材質拼接為最其標誌，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere首次將運動鞋款走上伸展台，配置增高鞋底，側面曲線有拉長腿部線條的視覺效果。

舒淇的休閒裝束以路易威登Archlight拼色休閒鞋吸睛。圖／取自臉書
舒淇的休閒裝束以路易威登Archlight拼色休閒鞋吸睛。圖／取自臉書
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陳慧琳和容祖兒穿的是同款式的Archlight拼色運動鞋。圖／取自IG
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舒淇以路易威登Archlight拼色休閒鞋搭配LOEWE大象包款。圖／取自臉書
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Archlight休閒鞋，售價38,000元。圖／LV提供
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LOEWE粉彩格紋印花大象包是春夏新款，售價16,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE粉彩格紋印花大象包是春夏新款，售價16,000元。圖／LOEWE提供
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容祖兒認真撰文曬Archlight拼色運動鞋。圖／取自IG
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Archlight休閒鞋，售價38,000元。圖／LV提供
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舒淇的休閒裝束以路易威登Archlight拼色休閒鞋吸睛。圖／取自臉書
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Archlight休閒鞋，售價38,000元。圖／LV提供
Archlight休閒鞋，售價38,000元。圖／LV提供
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昆凌在歐洲旅行時也曾穿上Archlight拼色休閒鞋。圖／取自IG
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香港LV
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