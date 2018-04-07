舒淇穿LV運動鞋搭大象包 奢華又賣萌和昆凌撞鞋啦

2018-04-07 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前導演劉偉強在香港舉行生日派對，舒淇戴著紅框眼鏡一身休閒赴宴，她背著LOEWE的大象包，腳踩路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2018春夏Archlight鞋，集童趣和奢華於一身，相當可愛；而腳上的這雙鞋是近期女星最愛，孫芸芸、蔡依林、楊丞琳都在IG曬過，昆凌、容祖兒和陳慧琳也都有穿，是2018年春夏大勢明星鞋。

這之中容祖兒最是認真，在IG上洋洋灑灑寫了宛如使用心得報告的長文，表示「我的品味和大家一定不能是一模一樣，但總可以和大分在此分享一番，心頭好是怎樣煉成的，歡迎大家也和我分享一下，穿著新鞋子開工今天唱得比昨天順利」，字字句句顯現她鍾情此鞋；陳慧琳則是寫下「試穿新球鞋排舞」，看來Archlight對兩位女星的工作都有助攻之效。