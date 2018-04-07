春夏減壓居家當道 打造專屬的綠意舒適圈

2018-04-07 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



現代人壓力大，生活居家的舒適更顯重要，今年春夏減壓、療癒居家風當道，換季時節不妨融入柔和色彩，以溫潤弧線點綴，不只要染上些許翠綠，還有香氛蔓延，打造無壓的專屬舒適圈。

HOLA全系列春夏新品以創造生活舒適圈為題，特色著重於「溫潤弧度的外型設計」、「平衡步調的柔和色彩」及「綠意花草的圖騰表現」。像是在餐桌上HOLA LaVie陶瓷餐具與琺瑯鍋具系列，擁有柔白色調，藉由圓弧修邊增加視覺柔和度。

色系是一眼就能影響人們心情的重要元素，HOLA建議，運用白、灰、米、咖啡、粉紅、粉綠、粉藍、粉紫8大基礎色，挑選一、兩款色調相互搭配，讓色彩單純化，就能展現純淨簡約感。另外，到了春季，最經典的就是花朵與綠葉的元素，在空間增添花草，擺上單件或小型綠植意象家飾，也能創造開闊感。

生活工場以香氛商品做為春夏主打，像是普妲旺泰國天然草本小擴香，天然薰香，溫和持久，不刺鼻，舒緩緊繃情緒，放鬆心靈；漫步時光驅蟲杯蠟，優質驅蚊蟲薰香蠟燭，在夏日也不擔心蚊蟲叮咬。春夏檔期針對新辦會員不限金額首次購物，即送La Deesse紅玫瑰保濕護手霜，會員消費滿100元即享5點紅利點數，1點即1元可用於購買商品時折抵。