復古頭巾就要像莉莉柯林斯這樣 美翻卡地亞派對

2018-04-07 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



卡地亞於4月5日於美國舊金山 48 號碼頭舉辦年度最盛大的 Santos de Cartier 腕表上市活動及派對，除了擔任 Santos de Cartier 全球形象大使的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）到場祝賀，好萊塢知名影星包括「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、莉莉柯林斯（Lily Collins）、《惡棍特工》法國女星梅蘭妮蘿倫（Melanie Laurent），以及韓星劉亞仁、影帝鄧超等人，也都熱烈捧場。

除了眾星雲集的熱鬧派對，卡地亞也在舊金山舉辦了為期三天的「Social Lab」社會實驗室講座活動，邀請多位來自不同領域富有遠見的創新者，與現場「Santos」代表人物對話。演講嘉賓包括國際策展人 Neville Wakefield、Apple Music 高層主管 Larry Jackson、工業設計師 Yves Behar、演員梅蘭妮蘿倫與Freida Pinto、知名建築師馬岩松、時尚攝影大師David Lachapelle 等人，名單本身就相當精彩。