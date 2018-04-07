親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴回嗆：你才要骨氣點

又壓紅線？ 阿扁錄影現身聲援社運團體

復古頭巾就要像莉莉柯林斯這樣 美翻卡地亞派對

2018-04-07 15:36聯合報 記者孫曼╱即時報導

卡地亞於4月5日於美國舊金山 48 號碼頭舉辦年度最盛大的 Santos de Cartier 腕表上市活動及派對，除了擔任 Santos de Cartier 全球形象大使的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）到場祝賀，好萊塢知名影星包括「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、莉莉柯林斯（Lily Collins）、《惡棍特工》法國女星梅蘭妮蘿倫（Melanie Laurent），以及韓星劉亞仁、影帝鄧超等人，也都熱烈捧場。

除了眾星雲集的熱鬧派對，卡地亞也在舊金山舉辦了為期三天的「Social Lab」社會實驗室講座活動，邀請多位來自不同領域富有遠見的創新者，與現場「Santos」代表人物對話。演講嘉賓包括國際策展人 Neville Wakefield、Apple Music 高層主管 Larry Jackson、工業設計師 Yves Behar、演員梅蘭妮蘿倫與Freida Pinto、知名建築師馬岩松、時尚攝影大師David Lachapelle 等人，名單本身就相當精彩。

今年全新上市的Santos腕表，保留1904年以來的經典外殼設計，並與時俱進地配上可以自行拆換表帶的快拆系統QuickSwitch，只要輕按一下隱藏於表帶下的裝置便能啟動更換。而申請專利的SmartLink 系統表帶鍊節，無需工具即可自行調校表帶長度，全新設計滿足愛好變化、生活多姿的新世代 。

知名英國女星Sienna Miller亦出席派對。圖／卡地亞提供
知名英國女星Sienna Miller亦出席派對。圖／卡地亞提供
分享
好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納。圖／卡地亞提供
好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納。圖／卡地亞提供
分享
知名法國女星Melanie Laurent。圖／卡地亞提供
知名法國女星Melanie Laurent。圖／卡地亞提供
分享
韓國男演員劉亞仁。圖／卡地亞提供
韓國男演員劉亞仁。圖／卡地亞提供
分享
卡地亞Santos腕表全球形象大使傑克葛倫霍演繹全新風格。圖／卡地亞提供
卡地亞Santos腕表全球形象大使傑克葛倫霍演繹全新風格。圖／卡地亞提供
分享
好萊塢知名導演、卡地亞品牌好友蘇非亞科波拉（Sofia Coppola）。圖／卡...
好萊塢知名導演、卡地亞品牌好友蘇非亞科波拉（Sofia Coppola）。圖／卡地亞提供
分享
Santos de Cartier 系列腕表於舊金山舉行全球上市派對。圖／卡地亞...
Santos de Cartier 系列腕表於舊金山舉行全球上市派對。圖／卡地亞提供
分享
莉莉柯林斯搭配復古頭巾的造型非常時髦。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯搭配復古頭巾的造型非常時髦。圖／卡地亞提供
分享
影帝鄧超以黑色長皮衣搭配Santos腕表。圖／卡地亞提供
影帝鄧超以黑色長皮衣搭配Santos腕表。圖／卡地亞提供
分享

舊金山碼頭
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

漫威迷必Buy！復仇者聯盟限定版可樂 頂好超市獨賣

2018-04-07 15:39

春夏減壓居家當道 打造專屬的綠意舒適圈

2018-04-07 15:38

整顆閃耀水晶切割 奢華新工藝

2018-04-07 13:30

名店美食／米其林遺珠 紫艷 主廚手工驚艷

2018-04-07 13:28

創意料理／融舊於新 粵菜喚起味蕾回憶

2018-04-07 13:24

名店美食／海派好食光 小周末獨享

2018-04-07 13:18

佳士得紐約珠寶拍賣17日登場 彩鑽競豔名牌保值

2018-04-07 10:42

韓國Style貴婦肌 秘密就是水嫩底妝

2018-04-06 22:32

2樓露台吃點心配夕陽！大稻埕「貨櫃市集」可愛又好拍

2018-04-06 19:09

林心如背這個相機包 根本大學女生

2018-04-06 18:45

《陸王》夢幻鞋履時尚版 LV針織運動鞋輕盈如飛

2018-04-06 18:31

旅英藝術家聯手打造 到新光三越拍美照

2018-04-06 18:07

Yahoo奇摩女神節 滿額登記送Jo Malone

2018-04-06 18:00

天氣轉涼 蕭敬騰和愛犬穿羽絨暖成一團

2018-04-06 17:31

樂天Super Sale Dyson吸塵器限時5折

2018-04-06 17:16

Gogoro 三月掛牌 5,120 輛 即刻入主送 1,500元騎車金

2018-04-06 17:04

愈來愈少見！緬甸鴿血紅紅寶石 當今最熱門投資標的

2018-04-06 16:46

粉紅櫻花開進藥妝店！季節限定美妝在家也能享受賞花樂

2018-04-06 16:45

蛇在哪裡？全新蛇造型珠寶 抽象復古再進化

2018-04-06 15:34

女子美麗／為何女人應該化妝才出門

2018-04-06 15:34

搭乘滑翔翼 韓國丹陽美景盡收眼底

2018-04-06 14:57

打造偽素顏 春天也愛上你

2018-04-06 13:50

搶救空汙危「肌」 早晚保養大不同

2018-04-06 13:50

春季噴香香 讓你成萬人迷

2018-04-06 13:50

5人輪流當主角！ 柏林愛樂弦樂5重奏展變形金剛功力

2018-04-06 13:38

第一假聲男高音修爾首來台 唱史汀歌PK

2018-04-06 13:32

打卡美食餵IG 百貨日本展這些最熱銷

2018-04-06 11:38

信用卡消費指數出爐！台灣客愛日韓 最重現金回饋

2018-04-06 10:59

攝記現場／3月精選照片 天燈齊飛 松鼠戲「櫻」

2018-04-06 10:57

連假變天出遊不掃興！家樂福變身個人KTV 隨時開唱

2018-04-06 10:40

「金賓HIGH」全台百間飯店同步 送你到日本免費玩

2018-04-06 09:41

粉霧感獨角獸髮色 回頭率飆高

2018-04-05 23:08

復古圓點回歸 百搭不敗最討喜

2018-04-05 22:50

方便帶、易分享 初夏野餐瘋比薩

2018-04-05 21:55

大獎背書當賣點 進口休旅競爭激烈

2018-04-05 21:53

夏天野餐吃pizza 最推這幾款

2018-04-05 16:25

連假只想在城市發懶！4家「抹茶」食集新品整理

2018-04-05 16:23

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

可口可樂迷別錯過！50周年限定玻璃曲線瓶台味登場

2018-04-05 16:20
看更多

熱門文章

人才大出走 70萬人海外討生活

2018-04-07 01:13

新竹13.1度低溫！吳德榮：今天冷氣團強度最強

2018-04-07 06:57

濕冷天氣再忍一忍！最快下半天轉乾 明白天高溫回升

2018-04-07 08:53

更新／國5北返越晚越塞 雪隧回堵5.5公里

2018-04-07 12:30

公車不會開到你家！ 柯文哲嗆不走路會少這個「肌」

2018-04-07 09:50

環保署：6日晚至7日 天氣冷空氣髒

2018-04-06 20:04

林心如背這個相機包 根本大學女生

2018-04-06 18:45

2樓露台吃點心配夕陽！大稻埕「貨櫃市集」可愛又好拍

2018-04-06 19:09

超越紫爆！台西空汙褐色警報 達危害程度

2018-04-07 08:41

又冷又髒！冷空氣挾汙染物來襲 北部遭殃

2018-04-07 05:07

天氣轉涼 蕭敬騰和愛犬穿羽絨暖成一團

2018-04-06 17:31

今日星座運勢／獅子 接觸新事物 玩樂與人際運佳

2018-04-07 00:00

5年最嚴重沙塵暴影響！台西揚塵致空品褐爆 明天才好轉

2018-04-07 10:35

今晚明晨最冷 低溫下探13度

2018-04-07 05:12

管中閔被指十年前赴陸演講 台大教授納悶：質疑什麼？

2018-04-07 16:01

台灣薪資漲不動 留不住人 14.5％想外出闖天下

2018-04-07 01:14

陸沙塵暴來勢洶洶 今仍濕冷明天氣好轉

2018-04-07 12:58

Gogoro 三月掛牌 5,120 輛 即刻入主送 1,500元騎車金

2018-04-06 17:04

晨光幫幫忙／小宇宙英雄聯盟

2018-04-07 07:07

登陸經驗／楊世光：肉食性動物 應大膽西進

2018-04-07 01:22

虎航空少染麻疹仍出勤 違反傳染病法將被罰

2018-04-07 10:37

愈來愈少見！緬甸鴿血紅紅寶石 當今最熱門投資標的

2018-04-06 16:46

沙塵暴襲台 醫：眼睛癢別亂點小花眼藥水

2018-04-07 13:35

是帳號還是「病號」？連續殺人魔新聞逼出洞見体新作

2018-04-06 21:43

《陸王》夢幻鞋履時尚版 LV針織運動鞋輕盈如飛

2018-04-06 18:31

麻疹風波 台南追蹤接觸者未發現症狀

2018-04-06 18:48

疑繼電器故障 機捷列車首見失動力

2018-04-06 23:50

冷鋒南下 陰雨突襲

2018-04-07 00:25

為自己辦告別式／移民到那個國度前 踏青泯恩仇

2018-04-06 22:24

避免滑鼠手 中醫籲調整滑鼠位置

2018-04-07 10:47

連假台鐵花蓮站人潮多 加開196班疏運

2018-04-07 13:22

全國首家國際慈悲關懷社區成立 士林舊佳里拔頭籌

2018-04-06 17:31

今晚至明晨最冷 明起回暖下周甚至30度高溫

2018-04-07 11:19

登陸經驗／陳子鴻：擁兩大特質 發展優勢大

2018-04-07 01:22

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數破1300人

2018-04-06 22:17

街友一句話 周泉宥無悔奉獻

2018-04-07 09:18

樂天Super Sale Dyson吸塵器限時5折

2018-04-06 17:16

登陸經驗／丁學文：排隊買基金 商機太誘人

2018-04-07 01:22

擁抱幸福 學者建議學習掌握心念

2018-04-07 11:51

粉紅櫻花開進藥妝店！季節限定美妝在家也能享受賞花樂

2018-04-06 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top