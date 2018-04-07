整顆閃耀水晶切割 奢華新工藝

2018-04-07 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



奧利地水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）以水晶工藝聞名，日前於瑞士舉辦的巴塞爾珠寶鐘表展上，發表最新力作Crystal Lake腕表，以整顆藍寶石水晶製切割而成完整表盤，而經過縝密計算的水晶切面，在光線照射下，手表如波平浪靜的湖面。同時亮相的2018全系列腕表，針對不同風格女性，也緊貼品牌年度的創作精髓『Brilliance for all』，希望讓璀璨水晶走入當代每位女性的日常生活。新品預計今年陸續上市。