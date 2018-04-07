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整顆閃耀水晶切割 奢華新工藝

2018-04-07 13:30聯合報 記者孫曼╱即時報導

奧利地水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）以水晶工藝聞名，日前於瑞士舉辦的巴塞爾珠寶鐘表展上，發表最新力作Crystal Lake腕表，以整顆藍寶石水晶製切割而成完整表盤，而經過縝密計算的水晶切面，在光線照射下，手表如波平浪靜的湖面。同時亮相的2018全系列腕表，針對不同風格女性，也緊貼品牌年度的創作精髓『Brilliance for all』，希望讓璀璨水晶走入當代每位女性的日常生活。新品預計今年陸續上市。

Crystal Lake目前亮相共5種款式，表盤除了搶在表展前亮相的藍色藍寶石水晶之外，亦有灰黑色的monotone色系可供選擇，除了藍色白色及香檳色表帶，亦有優雅的水滴狀鍊節金屬鍊帶款。而表殼造型較為運動的Octea ，其特色為施華洛世奇切割水晶表圈，新作Octea Lux鑲有閃耀的水晶內表圈，而Octea Nova則配有上近年大為流行的米蘭金屬表帶，閃亮的表圈則由單顆藍寶石水晶玻璃切割而成，具有68個切面。而以多顆水晶鑲嵌表盤的經典Crystalline 系列，因為光芒特殊、辨識度高，亦推出Pure典雅高貴的香檳金色款，是較為優雅知性的選擇。

施華洛世奇Crystal Lake系列腕表，14,900元起至17,900元。圖...
施華洛世奇Crystal Lake系列腕表，14,900元起至17,900元。圖／施華洛世奇提供
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Octea Nova系列白色面盤金色米蘭織帶腕表，18,900元。圖／施華洛世奇...
Octea Nova系列白色面盤金色米蘭織帶腕表，18,900元。圖／施華洛世奇提供
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Crystalline Pure香檳金色腕表，14,900元。圖／施華洛世奇提供
Crystalline Pure香檳金色腕表，14,900元。圖／施華洛世奇提供
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Octea Lux白色面盤金屬鍊帶款，18,900元。圖／施華洛世奇提供
Octea Lux白色面盤金屬鍊帶款，18,900元。圖／施華洛世奇提供
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