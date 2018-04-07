名店美食／米其林遺珠 紫艷 主廚手工驚艷

陳年花雕玉液蒸鮮活大沙公蟹鉗 圖／業者提供 分享 facebook

台北米其林最大的遺珠之一，應屬台北W飯店紫艷中餐廳，來自香港的主廚鄔海明擁有近30年的餐飲經驗，曾在香港利苑、新加坡翡翠、馬來西亞大同、澳門金沙城等赫赫有名的餐飲集團服務，烹調手法細緻，尤其擅長海鮮料理。

生拆蟹肉太極燴頂級官燕盞 圖／業者提供 分享 facebook

生拆蟹肉太極燴頂級官燕盞

最能代表紫艷的一道菜，首推「生拆蟹肉太極燴頂級官燕盞」。官燕是古時進貢朝廷的燕窩，屬於上品，「盞」則專指整顆官燕，而非市面上常見的散裝貨。

這道菜以紅白太極形象盛盤，白色是蟹肉，入口清甜，紅色是龍蝦肉，口味濃郁。

「蝦甜、蟹鮮，加在一起就是鮮甜」，鄔海明解釋，官燕可養陰潤燥，代表陰，另一邊的龍蝦則代表陽，兩者合一，不燥熱也不會寒。

官燕盞處處都有，紫艷的好在哪？鄔海明二話不說，掄起筷子，夾起一縷一縷的燕絲。

「燕窩是用水發的，比例是關鍵」，他說，紫艷只發七倍，但外面常見發到20幾倍的，那就無法就筷子挾起，只能用勺子了。

陳年花雕蒸大沙公蟹鉗

另一道展現紫艷霸氣的是「陳年花雕玉液蒸鮮活大沙公蟹鉗」。蟹鉗與蟹殼湯製成的芙蓉蛋白共蒸，在上桌前會再噴上18年花雕酒提味，隨著熱氣蒸騰，鮮香滿室。

鄔海明選用每隻超過一公斤的沙公，要求在接單後現拆蟹鉗，而且還得多拆兩個後段關節，對一般餐飲業者，既麻煩且風險又太大。「粵菜精髓就在手工」，他解釋，蟹鉗拍開萬一沒肉，或者賣相不好，可不能用，所以一般餐廳不願意做這吃力不討好的功夫。

蠔皇四頭南非極品鮮鮑 圖／業者提供 分享 facebook

蠔皇四頭極品鮮鮑

「蠔皇四頭南非極品鮮鮑」也是道功夫菜，鄔海明選用優質南非鮮鮑，以港式手法悶製，足足得花上兩天。

因此，鄔海明從老母雞、豬前腿肉、金華火腿、陳年花雕酒等食材處處講究，還要觀察每隻鮑魚的厚薄，不但能悶出「溏心」的口感，價格更比起乾鮑親民許多。

悶好的南非鮑入口鮮美，慢慢咀嚼，到喉間又出現甘醇，搭配以雞湯、蠔油、報汁煮成的醬汁，更顯溫潤。

哪裡吃

台北W飯店紫艷中餐廳

地址：台北市忠孝東路五段10號31樓

電話：(02)7703-8887