創意料理／融舊於新 粵菜喚起味蕾回憶

鮮蟹肉石榴球 圖／業者提供 分享 facebook

由創意、廚藝兼備的主廚蘇權暉掌勺的新北國際五星級粵菜餐廳「望月樓」，4月將大幅度更新三成菜單，這次他將傳統懷舊菜以新手法展現，融舊於新，喚起味蕾上的回憶。

白鯧是台灣、香港都愛的魚種，蘇權暉身為港仔也不陌生，在香港偏好以「沙律煎鯧魚」，也就是以鯧魚沾沙拉醬。

蘇權暉發現，這道菜其實源自民國初年的上海，原始版是中西合璧的「沙律煙鯧魚」，原來是當時為配合洋人口味，以紅蘿蔔、西芹、洋蔥等汁液，與醬油、鹽、糖調成醃漬醬料，醃漬後的鯧魚在燒烤過程滴落魚油，煙霧裊裊，上桌再以沙拉醬佐食。

蘇權暉將這道老菜改良為「鐵觀音煙燻淡水白鯧」，他先將魚骨、魚肉片開，方便食用，醃料捨棄醬油，並以蒸代烤，保留白鯧水嫩口感，最後以新北石門的鐵觀音煙燻上色，至於魚骨則酥炸塑成碗型。

花雕醉雞莎莎 圖／業者提供 分享 facebook

「七彩油泡珍珠龍膽球」也是道功夫菜，珍珠龍膽即是所謂的龍虎斑，由龍膽與老虎斑交配而來，是近年的熱門魚種。

為了凸顯魚片的厚度與Q度，蘇權暉特別選用七斤以上的龍虎斑，切出厚片後，仔細去除細鱗，先以溫油泡至九分熟，再以黑木耳、蘆筍、紅甜椒、筍片、夏南瓜等五彩繽紛的時蔬大火爆炒。

「鮮蟹肉石榴球」的靈感來自潮州喜慶菜「石榴雞」。蘇權暉說，潮州菜是粵菜三大派系，石榴雞外觀是小石榴造型的蛋皮小包子，餡料以雞肉、海鮮、時蔬等隨意搭配，重點是以蛋白和太白粉調勻的蛋白外皮，得一張張以小火慢煎，這道手工菜如今已不多見。

蘇權暉將雞肉改用手工現拆的蟹肉，拌入新鮮干貝、蝦仁、雞腿肉、香菇、馬蹄、香菜等炒成餡料，包入蛋白皮，以芹條綁實，再將頂端修剪為花瓣狀，最後淋上芡汁。

波特酒紅糟醬燒小排 圖／業者提供 分享 facebook

「波特酒紅糟醬燒小排」結合華北老菜「醬燒骨」與西方常見「紅酒牛肉」。

蘇權暉將醬燒骨的紹酒改成波特酒，腩排換成柔嫩的小排，加入洋蔥、紅糟悶煮，最後以鳳梨、洋蔥碎翻炒，燴煮收汁，看來油光閃閃，入口肉質細緻，酸甜不膩。

哪裡吃

「Mega 50餐飲及宴會」望月樓

地址：新北市板橋新站路16號百揚大樓48樓

電話：(02)7705-9723