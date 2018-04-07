名店美食／海派好食光 小周末獨享

舊金山海鮮桶 圖／業者提供 分享 facebook

接連獲得富比士旅遊指南、台北米其林指南推薦的eslite hotel誠品行旅，在開幕滿三周年之際，一樓The Chapter Café在每周三晚間推出「小周末｜海派好食光」活動，平常單點的菜色可以每人666元吃到爽，絕對是信義計畫區CP值最高的聚餐去處。

The Chapter Café 圖／業者提供 分享 facebook

全部都是現點現做

誠品行旅西餐總主廚林玉罡說，雖然平價，但全部都是現點現做，畢竟不像自助餐一點餐就能上桌，也請客人多多體諒。

在十道菜之中，人氣最高的是「蘑菇鮮蝦沙拉」，屬於溫沙拉，也是許多名人必點的一道菜。

先拌炒蒜頭、洋蔥，以及煎至微黃的蝦子、蘑菇，以白酒嗆香，接著用義大利黑醋略煮，加入培根和乾辣椒，最後淋上生菜。

這生菜也有講究，林玉罡堅持選用沒有菜梗的葉菜類，例如紅橡葉、火焰生菜等等，入口沒有煞風景的硬纖維。

雖然平價但全部都是現點現做。 圖／業者提供 分享 facebook

咖哩海鮮湯醇厚

「和風炸雞」使用仿土雞雞腿，前一天先以蒜、米酒、五香粉醃漬，炸過後在炙熱狀態拌上和風醬。

配上略酸的和風醬，炸雞更清爽，尾韻還有點芥末籽的辣味，比起傳統和風醬的個性更鮮明。

「咖哩海鮮湯」只有一入喉可感受到咖哩味，愈喝愈有馬賽魚湯的影子。

原來，林玉罡先以微量咖哩粉炒湯底，加入白酒、魚骨高湯，跟馬賽魚湯作法頗為類似，改用咖哩不但讓魚肉色澤誘人，口味也更醇厚。

「廣州炒飯」取法自粵式炒飯，使用隔夜的泰國米，佐料有洋蔥、叉燒、蝦仁、蛋等等，做法雖然簡單，重點卻是最後一步的美極鮮味露嗆鍋，逼出香氣。

「松露薯條」雖是處處都有，但林玉罡使用略帶薯塊的薯條，最後使用松露醬調味，而非常見的松露鹽。

此外，也有兩款義大利麵可供選擇。

可加點舊金山海鮮桶

如果這樣還吃不飽，可以加點四人分享的「舊金山海鮮桶」，滿滿一桶的波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、藍花蟹、海瓜子、生蠔、小章魚等好料，讓人拋開矜持，氣氛也熱絡了起來。

舊金山海鮮桶傳統是將海鮮放入沸騰的奶油魚高湯，燙熟立刻拌入奶油，連桶內的蔬菜也是以高湯燙熟。

通常在舊金山會淋上辣醬，誠品行旅則是提供檸檬蒜味海鮮醬、傳統辣醬等兩種選擇，沾上蔬菜、麵包都很對味。

哪裡吃

誠品行旅

The Chapter Café

地址：北市信義區菸廠路98號

電話：02-6626- 2880