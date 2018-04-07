佳士得紐約珠寶拍賣17日登場 彩鑽競豔名牌保值

2018-04-07 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



位於紐約的著名拍賣公司佳士得（Christie’s），「Magnificent Jewels」 珠寶拍賣4月17日即將登場，預計將拍賣212件頂級珠寶，領拍之作為一枚估價為1億1,700萬元（400萬美元）的8.42克拉濃彩粉鑽（Fancy Intense Pink Diamond）戒指。所有拍品預計4月13日起於紐約洛克斐勒中心公開展出。而4月10日起至4月19日止，也同步於網站上舉辦線上珠寶拍賣會，以饗全球各地的藏家。

此次紐約珠寶拍賣會，除了領拍的濃彩粉鑽，焦點拍品還有一顆鑲嵌2.10克拉梨形切割豔彩藍鑽（Fancy Vivid Blue）與1.98克拉梨形白鑽的雙主石鑽戒，以及來自珠寶巨匠JAR的一枚名為「Thread」的22.76克拉馬眼型切割D級VVS1、TYPE IIA美鑽鑽戒，估價都在7,330萬元以上。拍賣價始終居高不下的JAR，另有一件印度蒙兀兒風格胸針「Mogul Turret」也已引起許多藏家注目，該胸針拍賣所得將捐給 Art for Justice基金會。