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佳士得紐約珠寶拍賣17日登場 彩鑽競豔名牌保值

2018-04-07 10:42聯合報 記者孫曼╱即時報導

位於紐約的著名拍賣公司佳士得（Christie’s），「Magnificent Jewels」 珠寶拍賣4月17日即將登場，預計將拍賣212件頂級珠寶，領拍之作為一枚估價為1億1,700萬元（400萬美元）的8.42克拉濃彩粉鑽（Fancy Intense Pink Diamond）戒指。所有拍品預計4月13日起於紐約洛克斐勒中心公開展出。而4月10日起至4月19日止，也同步於網站上舉辦線上珠寶拍賣會，以饗全球各地的藏家。

此次紐約珠寶拍賣會，除了領拍的濃彩粉鑽，焦點拍品還有一顆鑲嵌2.10克拉梨形切割豔彩藍鑽（Fancy Vivid Blue）與1.98克拉梨形白鑽的雙主石鑽戒，以及來自珠寶巨匠JAR的一枚名為「Thread」的22.76克拉馬眼型切割D級VVS1、TYPE IIA美鑽鑽戒，估價都在7,330萬元以上。拍賣價始終居高不下的JAR，另有一件印度蒙兀兒風格胸針「Mogul Turret」也已引起許多藏家注目，該胸針拍賣所得將捐給 Art for Justice基金會。

從焦點拍品也可見寶格麗、卡地亞、梵克雅寶等名家珠寶在市場上有一定的行情，包括來自卡地亞的一枚2.42克拉梨形切割豔彩藍鑽與2.85克拉濃彩粉鑽雙主石鑽戒、梵克雅寶的祖母綠鑽石項鍊、香奈兒的紅寶石鑽石山茶花胸針、寶格麗的藍寶石鑽石戒指等。

祖母綠鑽石項鍊，梵克雅寶。圖／佳士得提供
祖母綠鑽石項鍊，梵克雅寶。圖／佳士得提供
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鑲嵌2.10克拉梨形切割豔彩藍鑽（Fancy Vivid Blue）與1.98克...
鑲嵌2.10克拉梨形切割豔彩藍鑽（Fancy Vivid Blue）與1.98克拉梨形白鑽的雙主石鑽戒，估價在7,330萬元以上。圖／佳士得提供
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領拍之作為一枚估價為1億1,700萬元（400萬美元）的8.42克拉濃彩粉鑽（F...
領拍之作為一枚估價為1億1,700萬元（400萬美元）的8.42克拉濃彩粉鑽（Fancy Intense Pink Diamond）戒指。圖／佳士得提供
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紅寶石鑽石山茶花胸針，香奈兒珠寶。圖／佳士得提供
紅寶石鑽石山茶花胸針，香奈兒珠寶。圖／佳士得提供
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珠寶藝術家JAR的一件印度蒙兀兒風格胸針「Mogul Turret」拍賣所得將捐...
珠寶藝術家JAR的一件印度蒙兀兒風格胸針「Mogul Turret」拍賣所得將捐給 Art for Justice基金會。圖／佳士得提供
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珠寶藝術家JAR的一枚名為「Thread」的22.76克拉馬眼型切割D級VVS1...
珠寶藝術家JAR的一枚名為「Thread」的22.76克拉馬眼型切割D級VVS1、TYPE IIA美鑽鑽戒，估價在7,330萬元以上。圖／佳士得提供
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藍寶石鑽石戒指，寶格麗。圖／佳士得提供
藍寶石鑽石戒指，寶格麗。圖／佳士得提供
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2.42克拉梨形切割豔彩藍鑽與2.85克拉濃彩粉鑽雙主石鑽戒，卡地亞。圖／佳士得...
2.42克拉梨形切割豔彩藍鑽與2.85克拉濃彩粉鑽雙主石鑽戒，卡地亞。圖／佳士得提供
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珠寶紐約拍賣會
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