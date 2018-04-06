韓國Style貴婦肌 秘密就是水嫩底妝

2018-04-06 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／專題報導



加入11種精華的SUQQU晶采淨妍粉底液，主打呈現肌膚的質感。 圖／SUQQU提供 分享 facebook

肌膚看起來要好，可說是第二層肌膚的底妝一定要打得好。肌膚要有質感，主要是創造肌膚的真實感。韓國知名彩妝師金承源分享，韓國江南區貴婦們最愛的底妝，一定要水潤光澤，看起來才年輕，太厚的底妝只會顯得老氣。春夏，展現輕薄光澤感是底妝一大命題，今年更訴求注入頂級精華的粉底，讓上妝同時持續保養，打造好感度滿分的好命肌。

蘭蔻絕對完美粉底精粹3,900元。 圖／蘭蔻提供 分享 facebook

蘭蔻絕對完美底妝 打造清潭洞貴婦肌

蘭蔻2017年在頂級底妝全年銷售第一的「絕對完美底妝」，是蘭蔻的傲人經典系列，擁有法國希特羅果精油、山茶花精油與巴西棕櫚精油等三大頂級精華油，是一個如同擁有半瓶精華油的粉底，也是名媛貴婦圈口耳相傳的愛用底妝。

深受韓國貴婦圈喜愛的彩妝師金承源分享，韓國清潭洞貴婦最愛的底妝祕訣。要打造水潤底妝，妝前保養不可少。金承源運用在頂級化妝水銷售第一、擁有99%玫瑰純露的蘭蔻「絕對完美玫瑰花精露」，妝前分別清潔擦拭肌膚，按壓保養全臉。再運用注入三大精華油的蘭蔻絕對完美粉底精粹，搭配柔軟的絲絨粉底刷，把粉體均勻刷入肌膚。接著再用絕對完美玫瑰氣墊粉餅拍出耀眼光澤肌。

蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅3,600元。 圖／蘭蔻提供 分享 facebook

THREE天使煥采精萃粉底 打造輕鬆透明感

這款THREE全新粉底主打含75％以上的植物美容液成分，故瓶身設計也是首度推出滴管型設計，就是要呈現上粉底時，也如同用精華液保養的意象。滴管型設計讓粉底取出的過程多了一分優雅的氣息。

這款底妝擁有SPF38/PA+++，較過去THREE粉底擁有的防曬係數更高，讓防曬多了一層保護關卡。由於這款底妝訴求的是「是粉底，也是日間保養的精華液」，它粉底的親膚性、薄透性沒話說，即使上妝肌膚還是保有光澤透明感。使用前搖晃均勻，建議用手指以按摩手法推勻，就像保養一樣按摩進膚底，不需使用粉底刷使用。上妝後擁有自然的光澤肌，輕鬆又透氣，就像天生的好膚質。但如果肌膚有斑點、痘疤等瑕疵，建議搭配遮瑕產品輔助。

THREE天使煥采精萃粉底2,200元。 圖／THREE提供 分享 facebook

SUQQU晶采淨妍粉底液 延伸11種精華保養

這款粉底同樣應訴求輕薄光澤感，加入11種精華與保濕油，也特別運用如同保養精華液一樣的滴管式設計，營造粉底就是每日保養延伸的概念。這是一款精油質地的底妝，油水分離結構使用前先搖勻。知名彩妝師游絲棋表示，這款保養型底妝主要是創造肌膚的真實感，創造一層更好的肌膚質感。

秀智使用蘭蔻絕對完美唇膏#378，創造絲絨霧感的明亮桃色。 圖／摘自IG：skuukzky 分享 facebook

秀智橘 掀唇膏新浪潮

●有「國民初戀」稱號的韓國女星Suzy裴秀智，擁有多變的迷人樣貌，時而可愛、清純，時而性感。日前傳出掰了「長腿歐巴」李敏鎬，認愛「地獄使者」李棟旭，交往對象都是男神等級，感情世界一樣繽紛多彩。而蘭蔻（LANCOME）絕對完美唇膏因韓劇「鬼怪」大熱的乾燥玫瑰色，也因為秀智愛用色#373，掀起追求「秀智橘」的新風潮。

秀智新曲《SObeR》MV中，在繽紛舞池展現性感成熟魅力，在MV中她使用的即是蘭蔻絕對完美唇膏#373，帶著霓虹感的俏麗珊瑚橘，讓女人展現時而甜美、時而性感的多變樣貌。而這支唇彩，更直接以她為名，命名為「Suzy Coral」。

女人愛用的唇膏絕對不只一款，秀智當然也不例外，除了甜美的珊瑚橘，秀智也多次在個人Instagram分享對唇彩的熱愛。她也曾搽上蘭蔻絕對完美唇膏#378，絲絨霧感的明亮桃色，相當顯白外也創造誘人的桃花肌。