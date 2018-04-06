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2樓露台吃點心配夕陽！大稻埕「貨櫃市集」可愛又好拍

2018-04-06 19:09聯合報 記者陳睿中╱即時報導

人工草地增加了市集的視覺活力。記者陳睿中／攝影
人工草地增加了市集的視覺活力。記者陳睿中／攝影
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近年來全台各地都可見到以貨櫃屋為主題的特色景點或是市集。台北市繼信義區的COMMUNE A7之後，4月起於大稻埕碼頭，亦新開幕PIER5河岸特區，設有6座各具特色的貨櫃屋餐廳與3台餐車，配上碼頭本身的親水環境，讓大稻埕碼頭呈現不同的休閒面貌。

為期一年多的信義區COMMUNE A7，已於今年一月底收攤，展出期間吸引大批人潮。相較於COMMUNE A7，新開幕的PIER5貨櫃市集規模較小，但是仍有I Love Bow我愛豹豹、冉冉、Bubbly等不同特色的餐廳，供應雞蛋仔、酒精飲品、披薩、鮮果茶飲等輕食。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在環境部份，PIER5貨櫃市集環境開闊，周圍並設有用餐座位區，尤其還能到各個貨櫃上方的2樓露台區，享受居高臨下的視野，或是眺望夕陽餘韻美景，結合碼頭本身的行人步行區與公園綠地，更添樂趣。各座貨櫃屋的裝置元素以及人工草地、燈飾等飾物，也吸引許多民眾拍照打卡，市集未來於週末亦會推出主題性活動。

除了PIER5市集本身之外，大稻埕碼頭周圍還能連結迪化街商圈、霞海城隍廟等鄰近景點。尤其迪化街商圈近年不再僅是乾貨、年貨的採買地，亦發展大量的文創產業，以及藏身於老屋間的咖啡店、甜品店，都十分適合旅客安排一日小旅行。

【PIER5貨櫃市集】

地點：大稻埕碼頭（5號水門）

營業時間：周一至週五15:00～23:00；國定假日與周末11:00～23:00

民眾可以至貨櫃店舖上方的露台，享受居高臨下的視野。記者陳睿中／攝影
民眾可以至貨櫃店舖上方的露台，享受居高臨下的視野。記者陳睿中／攝影
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新開幕的PIER5河岸特區，會提供市集、藍色公路等旅遊服務內容。記者陳睿中／攝影
新開幕的PIER5河岸特區，會提供市集、藍色公路等旅遊服務內容。記者陳睿中／攝影
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貨櫃市集雖然只有6個店家，但各有特色。記者陳睿中／攝影
貨櫃市集雖然只有6個店家，但各有特色。記者陳睿中／攝影
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市集有提供雞蛋仔、酒精飲品、披薩、鮮果茶飲等不同輕食。【提醒您：飲酒過量，有礙健...
市集有提供雞蛋仔、酒精飲品、披薩、鮮果茶飲等不同輕食。【提醒您：飲酒過量，有礙健康】記者陳睿中／攝影
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市集緊鄰碼頭，視野開闊。記者陳睿中／攝影
市集緊鄰碼頭，視野開闊。記者陳睿中／攝影
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市集旁即設有用餐座位區。記者陳睿中／攝影
市集旁即設有用餐座位區。記者陳睿中／攝影
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碼頭大稻埕霞海城隍廟
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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