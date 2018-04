《陸王》夢幻鞋履時尚版 LV針織運動鞋輕盈如飛

2018-04-06 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



精品運動男鞋屢出新款,讓潮男陷入重度選擇困難症,路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)推出全新的針織運動鞋Vuitton New Runner(V.N.R.),共有四個色系,每個顏色都有不同氛圍,令人見獵心喜。

Vuitton New Runner歷時1年的研發,在優雅、動感與工藝之間取得平衡,鞋舌運用標誌性LV字樣呼應強調logo的流行顯學,輕盈柔韌相當適穿,外型則是發揮現代感的流暢線條。這款針織球鞋鞋面來自三股紗線織出的一整塊針織面料,質地細密厚實、彈性十足,可符合行走時的人體工學,每雙鞋的平均縫合製作工時長達3小時,面料則根據鞋體尺寸個別製作,耗時1.5小時織成的非切割無縫鞋面僅重60克,務求Vuitton New Runner像襪子般輕裹、貼合且穩固牢靠,輕巧如飛讓人聯想到知名日劇《陸王》中的夢幻鞋履。