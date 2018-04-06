旅英藝術家聯手打造 到新光三越拍美照

2018-04-06 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



春天是繁花盛開的季節，今年春天，新光三越又有新的拍照地標，新光三越特別跨海邀請到旅居英國的燈光雕塑藝術家蔡筱淇 & 吉川公野，為春季空間打造繁花盛開滿滿春季視覺意象。

旅英的台籍藝術家蔡筱淇與日籍搭擋吉川公野是近年在英國受矚目的裝置藝術團隊，其創作涵蓋英國高級百貨公司Harvey Nichols的櫥窗設計，倫敦、巴黎的設計周及美術館，還有日本、香港的公共藝術裝置等都可見其作品。兩人以擅長的纖維玻璃、壓克力玻璃、鋁合金和人造橡膠等材質，搭配螢光色色彩，為新光三越的春季打造以｢花｣為主題的《繁花盛開Blazing Bloom》空間藝術展。

蔡筱淇與吉川公野兩位藝術家在新光三越共展出6件大型作品，其中3件全新作品由兩位藝術家特地來台，從勘場、創作到策展，親自為新光三越原創打造，包括位於台北信義新天地A4的「星雲的花束」－以對聯概念打造兩棵行道樹，透過色彩大膽的抽象圖騰，讓行道樹換上一件絢麗新衣。位於台北信義新天地A8的「光彩合歡」，以提供民眾一個休憩空間為概念，以絢爛合歡花為發想，邀請路過的民眾停下腳步，在樹下休憩賞花同歡。位於台南新天地的「火樹螢花」以一層層猶如絢爛花火的花朵，搭配螢光色調添繽紛。

這次《繁花盛開Blazing Bloom》特展，也把蔡筱淇與吉川公野曾於國際間展出的知名作品商借來台進行展演，包括台北信義新天地A9