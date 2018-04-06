Yahoo奇摩女神節 滿額登記送Jo Malone

2018-04-06 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



迎接春換季，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城攜手推出「女神節」，除了與部落客合作提供最潮最夯的Fashion Look之外，最大亮點就是消費滿額登記就免費送SK-II 青春露、Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水、ASUS ZenFone 5Q等好禮。

Yahoo奇摩女神節請來人氣部落客分享如何利用時尚小物讓自己變得更美，今年春夏時尚重點在於「自然輕盈」與「粉嫩」，像是溫暖系花卉、植物等造型服飾都是打扮焦點；自然風格的打扮與彩妝，也是春夏潮人分享的裝扮重點。

即日起至4月16日於Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城累積消費滿3,500，可參加跳舞香水限定雙人套餐、葛洛莉SPA、Curves可爾姿女性30分鐘環狀運動30天等抽獎；活動期間消費滿額登記就送好禮，每天消費滿5,000元即可登記送ASUS ZenFone 5Q、飛利浦淨顏煥采潔膚儀、SK-II青春露、Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水、DW經典小巧米蘭編織不鏽鋼手表、Concern康生氣壓式美型按摩腳機等，數量有限送完為止。