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樂天Super Sale　Dyson吸塵器限時5折

2018-04-06 17:16聯合報 記者陳立儀╱即時報導

再過一個月就是母親節，網購近兩周「母親節」、「送禮」等關鍵字搜尋量激增，根據樂天市場觀察發現，3C家電類最受消費者青睞，銷量暴增3倍，包括協助媽媽居家整理、讓媽媽享受高品質生活及美顏造型類都是熱銷夯品。

樂天市場除了4月全站消費滿3,000元可享點數10倍回饋及領券最高現折700元之外，4月9日早上10點至4月16日早上9點59分推出「Super Sale」超優惠檔期，超過百件夯品整點特賣限時限量下殺5折，單筆消費滿699元即可領券現折100元、滿1,600即折250元，當月新會員不僅可獲贈超級點數50點，還可抽Samsonite行李箱、大阪來回機票及GoPro HERO6等好禮。

現代許多超人媽媽在下班回家後，依舊疲於家庭事務，因此許多消費者在選購母親節禮物時，皆以省力家電為優先考量。樂天市場首推於4月10日中午12點開賣的米家掃地機器人，半價只要4,447元；4月11日中午12點開搶的5折Dyson V8 Carbon Fibre，採用最新碳纖維深層清潔毛刷，使轉速提升75%，提升地毯、溝槽清潔力；Panasonic蒸汽熨斗限時下殺5折不到1,800元，僅需24秒快速預熱，360度無死角釋放蒸氣。

除了為媽咪減輕生活負擔，提升媽咪生活品質的質感家電也是首選，像是Bubble Soda健康氣泡水機不需插電、不用電池即可使用，4月14日下午5點限時下殺5折，一台不到2,000元輕鬆入手；PHILIPS飛利浦全自動研磨咖啡機具有人性化選單功能，讓媽咪自由調配咖啡豆的研磨顆粒粗細及咖啡濃度，限時半價4,000元有找；如果媽媽熱衷追劇，首推Apple iPad Pro，10.5吋大尺寸更容易看清歐爸帥度，也能貼心照顧媽媽眼睛，樂天市場Super Sale限時半價只有3台。

讓媽媽容光煥發一整年也是子女的心願，樂天市場推薦國際牌EH-NA99奈米水離子吹風機，擁有獨家奈米水離子技術，含水量高達千倍以上，4月13日中午開搶，5折價3,245元；4月10日晚間7點開賣的濃密泡沫潔顏儀，可搭配卸妝型凝膠或卸妝油，可加速清潔眼周、唇彩等難卸部位，一邊按摩一邊溫和清潔，限時半價1,945元；PHILIPS飛利浦充電式音波震動牙刷採用專利音波震動技術，並具備敏感模式，整點優惠不到1,800元；TOKUYO歐風樂活按摩棒配備貼心加長式手柄，讓媽媽使用更靈活，限時特價千元有找。

如果媽媽熱衷追劇，Apple iPad Pro的10.5吋大尺寸更能貼心照顧媽媽...
如果媽媽熱衷追劇，Apple iPad Pro的10.5吋大尺寸更能貼心照顧媽媽眼睛，樂天市場Super Sale限時半價只有3台。圖／樂天市場提供
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樂天市場Super Sale將於4月10日中午12點開賣米家掃地機器人，半價只要4,447元。圖／樂天市場提供
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Dyson V8 Carbon Fibre，樂天市場Super Sale將於4月11日中午12點推出限時5折。圖／樂天市場提供
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