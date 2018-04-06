樂天Super Sale Dyson吸塵器限時5折

2018-04-06 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



再過一個月就是母親節，網購近兩周「母親節」、「送禮」等關鍵字搜尋量激增，根據樂天市場觀察發現，3C家電類最受消費者青睞，銷量暴增3倍，包括協助媽媽居家整理、讓媽媽享受高品質生活及美顏造型類都是熱銷夯品。

樂天市場除了4月全站消費滿3,000元可享點數10倍回饋及領券最高現折700元之外，4月9日早上10點至4月16日早上9點59分推出「Super Sale」超優惠檔期，超過百件夯品整點特賣限時限量下殺5折，單筆消費滿699元即可領券現折100元、滿1,600即折250元，當月新會員不僅可獲贈超級點數50點，還可抽Samsonite行李箱、大阪來回機票及GoPro HERO6等好禮。

現代許多超人媽媽在下班回家後，依舊疲於家庭事務，因此許多消費者在選購母親節禮物時，皆以省力家電為優先考量。樂天市場首推於4月10日中午12點開賣的米家掃地機器人，半價只要4,447元；4月11日中午12點開搶的5折Dyson V8 Carbon Fibre，採用最新碳纖維深層清潔毛刷，使轉速提升75%，提升地毯、溝槽清潔力；Panasonic蒸汽熨斗限時下殺5折不到1,800元，僅需24秒快速預熱，360度無死角釋放蒸氣。

除了為媽咪減輕生活負擔，提升媽咪生活品質的質感家電也是首選，像是Bubble Soda健康氣泡水機不需插電、不用電池即可使用，4月14日下午5點限時下殺5折，一台不到2,000元輕鬆入手；PHILIPS飛利浦全自動研磨咖啡機具有人性化選單功能，讓媽咪自由調配咖啡豆的研磨顆粒粗細及咖啡濃度，限時半價4,000元有找；如果媽媽熱衷追劇，首推Apple iPad Pro，10.5吋大尺寸更容易看清歐爸帥度，也能貼心照顧媽媽眼睛，樂天市場Super Sale限時半價只有3台。