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Sony母親節優惠登場 BRAVIA電視好禮放送

2018-04-06 17:11經濟日報 記者張義宮╱即時報導

Sony BRAVIA電視與家庭劇院音響系列年度母親節溫馨獻禮活動，即日起至 5月13 日止感恩登場，推出涵蓋 4K HDR、Full HD 規格，特選自40至100 吋等符合各種空間需求的多款人氣機種，搭配購買即贈好禮的優惠，除了寵愛媽咪首選的頂級燕窩禮盒，還有適合全家人共享的 Haagen-Dazs 冰淇淋、LiTV頻道全餐三個月方案及 NBA League Pass 線上球票等豐富品項。

Sony表示，為了加碼回饋，祭出超人氣機種55吋4K HDR電視 KD-55X8500E 降價 5,000 元、暢銷機種40吋及49吋 Full HD 電視KDL-40W660E、KDL-49W660E 降價2,000元特惠。

針對越來越受消費者喜愛的單件式環繞音響亦推出加購優惠，只要搭配選購BRAVIA電視指定型號，即可升級居家影音享受，最高可省5,000元優惠。

Sony指出，電視以不斷進化的影像與音效品質，傳遞超乎使用者想像的視聽感動；母親節優惠活動，包含重新將映像之美帶到新的層次的OLED 電視A1系列，不僅將Sony影像技術發揮至極致，更結合螢幕發聲的創新平面聲場技術及360度的美型機身細節，從上市以來即受到超高矚目及好評。

支援4K HDR的人氣液晶電視系列有X8500E、X9000E、X9300E及旗艦級的Z9D等機種，亦展現了Sony究極影音體驗的技術，帶來更流暢與真實的觀賞體驗；期間限定優惠活動特選4K HDR OLED/液晶電視皆搭載Android TV 智慧電視平台，支援更人性化的感官樂趣，更豐富電視的使用經驗；搭配支援中文語音搜尋的功能，不同年齡層的使用者搜尋及探索內容更加便利。

sony暢銷機種40吋及49吋 Full HD 電視KDL-40W660E、KD...
sony暢銷機種40吋及49吋 Full HD 電視KDL-40W660E、KDL-49W660E 降價2,000元回饋。(圖：Sony提供)
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Sony 55吋 4K HDR KD-55X8500E 液晶電視降價5,000元...
Sony 55吋 4K HDR KD-55X8500E 液晶電視降價5,000元。(圖：Sony提供)
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