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粉紅櫻花開進藥妝店！季節限定美妝在家也能享受賞花樂

2018-04-06 16:45聯合報 記者陳立儀╱即時報導

春天就是要賞櫻，除了到戶外欣賞美麗的櫻花盛開，別忘了也把春櫻的粉嫩夢幻帶回家！藥妝店春季狂吹粉紅櫻花風，從唇屈臣氏獨家開賣的韓國美妝品牌APRILSKIN，初登台灣首波就祭出金屬櫻花色澤包裝的魔法雪白定妝氣墊粉餅，Pure Beauty CC亮肌氣墊粉餅也是粉紅外型；康是美主打熱賣到缺貨的Botanist春季限定款洗沐系列、好萊塢明星名媛愛用的OGX櫻花保濕豐盈洗潤髮系列、日本足膜BabyFoot也推出限定櫻花款，就連著名的馬賽皂都有粉紅櫻花款。

韓國美妝品牌APRILSKIN終於在今年春季大勢襲台，品牌宣言正是「給肌膚春天般的活力」，首波在台上市的新品中，魔法雪白定妝氣墊粉餅強調塗抹時水嫩、上妝後乾爽，可輕鬆打造零油光的清透妝容，尤其金屬櫻花色澤的外型更讓人愛不釋手。此外，屈臣氏獨家品牌Pure Beauty CC亮肌氣墊粉餅同樣也是粉紅系外觀，輕薄配方含亮肌粉成分，展現無瑕透亮肌膚。

康是美推薦一系列讓少女心大噴發的粉紅櫻花商品，其中包括在全台熱賣到缺貨的Botanist洗沐系列春季限定款，把山櫻花、水蜜桃葉跟梅果精華都收進洗潤髮乳和沐浴乳裡，散發迷人幽香；深受好萊塢明星及名媛喜愛的OGX也推出櫻花保濕豐盈洗髮精及潤髪乳，LUX SPA精油櫻花洗髮精也是季節限定品；馬賽皂櫻花限定版取自南法呂貝隆地區的嬌嫩櫻花，使用數千朵櫻花的花露跟櫻桃枝製成，台灣是全球季節限定販售區之一；日本足膜始祖BabyFoot也有限定櫻花款。

Tomod’s即日起至4月25日舉辦「美之特輯」優惠活動，包括開架彩妝、臉部保養、身體清潔、髮類商品、日用雜貨等超過500項精選商品任搭任選2件7.5折，活動期間購買KATE凱婷、media媚點、EVITA艾薇塔、Freshel膚蕊等商品單日單筆消費滿488元，結帳金額可再折抵30元，登錄發票還可再抽CASIO TR-80自拍美顏神器。

APRILSKIN初登台灣首波，就祭出金屬櫻花色澤包裝的魔法雪白定妝氣墊粉餅。圖...
APRILSKIN初登台灣首波，就祭出金屬櫻花色澤包裝的魔法雪白定妝氣墊粉餅。圖／APRILSKIN提供
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馬賽櫻花皂採用數千朵櫻花的花露跟櫻桃枝製成，台灣是全球季節限定販售區之一。圖／康...
馬賽櫻花皂採用數千朵櫻花的花露跟櫻桃枝製成，台灣是全球季節限定販售區之一。圖／康是美提供
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日本BabyFoot3D立體足膜推出櫻花限量版。圖／康是美提供
日本BabyFoot3D立體足膜推出櫻花限量版。圖／康是美提供
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Botanist櫻花洗沐系列在全台熱賣到缺貨。圖／康是美提供
Botanist櫻花洗沐系列在全台熱賣到缺貨。圖／康是美提供
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APRILSKIN魔法雪白定妝氣墊粉餅，售價830元，共3色。圖／APRILSK...
APRILSKIN魔法雪白定妝氣墊粉餅，售價830元，共3色。圖／APRILSKIN提供
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Pure Beauty CC亮肌氣墊粉餅，優惠價442元。圖／屈臣氏提供
Pure Beauty CC亮肌氣墊粉餅，優惠價442元。圖／屈臣氏提供
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