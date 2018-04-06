粉紅櫻花開進藥妝店！季節限定美妝在家也能享受賞花樂
春天就是要賞櫻，除了到戶外欣賞美麗的櫻花盛開，別忘了也把春櫻的粉嫩夢幻帶回家！藥妝店春季狂吹粉紅櫻花風，從唇屈臣氏獨家開賣的韓國美妝品牌APRILSKIN，初登台灣首波就祭出金屬櫻花色澤包裝的魔法雪白定妝氣墊粉餅，Pure Beauty CC亮肌氣墊粉餅也是粉紅外型；康是美主打熱賣到缺貨的Botanist春季限定款洗沐系列、好萊塢明星名媛愛用的OGX櫻花保濕豐盈洗潤髮系列、日本足膜BabyFoot也推出限定櫻花款，就連著名的馬賽皂都有粉紅櫻花款。
韓國美妝品牌APRILSKIN終於在今年春季大勢襲台，品牌宣言正是「給肌膚春天般的活力」，首波在台上市的新品中，魔法雪白定妝氣墊粉餅強調塗抹時水嫩、上妝後乾爽，可輕鬆打造零油光的清透妝容，尤其金屬櫻花色澤的外型更讓人愛不釋手。此外，屈臣氏獨家品牌Pure Beauty CC亮肌氣墊粉餅同樣也是粉紅系外觀，輕薄配方含亮肌粉成分，展現無瑕透亮肌膚。
康是美推薦一系列讓少女心大噴發的粉紅櫻花商品，其中包括在全台熱賣到缺貨的Botanist洗沐系列春季限定款，把山櫻花、水蜜桃葉跟梅果精華都收進洗潤髮乳和沐浴乳裡，散發迷人幽香；深受好萊塢明星及名媛喜愛的OGX也推出櫻花保濕豐盈洗髮精及潤髪乳，LUX SPA精油櫻花洗髮精也是季節限定品；馬賽皂櫻花限定版取自南法呂貝隆地區的嬌嫩櫻花，使用數千朵櫻花的花露跟櫻桃枝製成，台灣是全球季節限定販售區之一；日本足膜始祖BabyFoot也有限定櫻花款。
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