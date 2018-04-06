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女子美麗／為何女人應該化妝才出門

2018-04-06 15:34聯合報 記者江佩君╱即時報導

想讓上妝效果更水潤明亮，含99%玫瑰純露的蘭蔻絕對完美玫瑰花瓣精露，可作為妝前肌...
想讓上妝效果更水潤明亮，含99%玫瑰純露的蘭蔻絕對完美玫瑰花瓣精露，可作為妝前肌膚清潔、保養使用。記者江佩君／攝影
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實在搞不懂為何會有人鼓吹不化妝素顏就是美。當然，如果妳今天是個十幾歲女孩，也有幸沒遇上被賀爾蒙攪亂皮脂分泌大爆痘的青春期，柔嫩透亮的膚質就是妳一生中膚況最高峰的時刻，實在不該用粉底遮蓋妳的美。但隨著年紀增長，曬了夠多的紫外線、熬夜K書加班，肌膚上每冒出的雀斑、暗沈就代表妳努力日子。如果透過適量的化妝修飾，可以讓自己呈現更美好的一面，為何妳會覺得不化妝出門會比較好呢？

隨著年齡成長，我們同樣可以變得更有能力，也更加美麗。所謂美麗，無外乎與內在美一致和諧，並讓人看得舒服。從出社會上班以來，一直有出門化妝的習慣。粉底，已是除了基礎保養外，對肌膚最日常的必需品。粉底做為最貼近肌膚、化妝的第一步，挑選出適合自己、表現優異的粉底自然重要。

春夏季節除了是保養、化妝品換季時刻，百貨母親節優惠，正是上半年採購必需品的一大日子。獲知蘭蔻（Lancôme）「絕對完美底妝」系列在2017年頂級底妝排名名列前茅，就來試試它到底多麼有本事。

蘭蔻絕對完美粉底精粹與絕對完美玫瑰氣墊粉餅，資料顯示添加法國希特羅果精油、山茶花精油與巴西棕櫚精油等三大精華油，是一款含有半瓶精華油的粉底，且這款氣墊粉餅以150朵大馬士革玫瑰冷壓萃取而成，作為底妝來說，可說是相當嬌貴奢華。

●蘭蔻絕對完美粉底精粹

實際上使用，每一瓶絕對完美粉底精粹都附有的專屬「絲絨粉底刷」是把這款粉底優點極大化的關鍵。在手背上擠出粉底後，用粉底刷沾取，這款粉底散發出高級淡雅的香氣，讓上妝時的氣氛相當享受。

呈圓柱狀的手工刷毛，如其名，刷在臉上相當柔軟細緻有彈性，相較於扁平狀的粉底刷，讓上妝時更不留痕跡，不僅推勻粉體更快速，溫柔的觸感也有為肌膚拋光、柔焦瑕疵的感受。在使用過的粉底刷中，溫柔度與好用度的表現相當優異。

在南韓深受名媛貴婦喜愛的彩妝師金承源，也分享他使用蘭蔻絕對完美粉底精粹的實用技法。用粉底刷上妝時，掌握「橫刷」、「斜刷」、「圓刷」三動作。沾取粉底精粹時，先用橫刷方式將粉底由內而外均勻塗抹兩頰；接著以斜刷方式順著肌膚紋理上妝；下一步以粉底刷上餘粉，以圓刷方式針對眼周輕刷，修飾肌膚小瑕疵。

●絕對完美玫瑰氣墊粉餅

一般來說，臉頰接觸紫外線的面積最多，雀斑瑕疵也最明顯，刷上絕對完美粉底精粹後，再用蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊輕拍在兩頰、T字部位，強化遮瑕力外，也更強化細緻光澤。且特殊造型的玫瑰花瓣粉撲，面積大那塊可用來輕拍主要的臉部肌膚，面積小那塊可按壓眼角、鼻側等細緻部位。

以用過的蘭蔻的底妝來說，它算是遮瑕度與肌膚光澤度平衡的很好的品牌。蘭蔻絕對完美粉底精粹售價3,900元、絕對完美玫瑰氣墊粉餅售價3,200元，使用時的高級感受固然美好，但老實說價格不算太好入手，但正值百貨母親節，如果靠櫃試用心動了，也算是入手划算的時機。

南韓知名彩妝師金承源，上完粉底後，使用絕對完美玫瑰氣墊粉餅，輕拍在臉頰等需要加強...
南韓知名彩妝師金承源，上完粉底後，使用絕對完美玫瑰氣墊粉餅，輕拍在臉頰等需要加強遮瑕打亮的部位。圖／蘭蔻提供
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左起蘭蔻絕對完美粉底精粹、絲絨粉底刷與絕對完美玫瑰氣墊粉餅。記者江佩君／攝影
左起蘭蔻絕對完美粉底精粹、絲絨粉底刷與絕對完美玫瑰氣墊粉餅。記者江佩君／攝影
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蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅，內附的玫瑰花瓣粉撲，不同於常見的氣墊粉撲，可依上妝位置...
蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅，內附的玫瑰花瓣粉撲，不同於常見的氣墊粉撲，可依上妝位置不同，分別使用兩端的粉撲，拍出更精緻的妝容。記者江佩君／攝影
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蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅以智慧勻粉網包覆粉體，保護粉體新鮮。記者江佩君／攝影
蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊粉餅以智慧勻粉網包覆粉體，保護粉體新鮮。記者江佩君／攝影
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南韓知名彩妝師金承源使用蘭蔻絕對完美底妝，打造南韓名媛貴婦最愛的水潤光澤底妝。圖...
南韓知名彩妝師金承源使用蘭蔻絕對完美底妝，打造南韓名媛貴婦最愛的水潤光澤底妝。圖／蘭蔻提供
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蘭蔻紫外線母親節
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