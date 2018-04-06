蛇在哪裡？全新蛇造型珠寶 抽象復古再進化

2018-04-06 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



蛇，自古以來在不同文化中是神話傳說的主角，也具有神奇療癒力量，故一直是深受歡迎的珠寶題材，彷彿將蛇戴上身就能具有保護的作用。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）與來自義大利的古馳（Gucci），都不約而同將蛇的姿態以更摩登手法化為全新的珠寶，呼應當代混搭配戴珠寶的潮流 。

寶詩龍的蛇型珠寶始於1888 年，由品牌創辦人 菲德烈克.寶詩龍（Frédéric Boucheron ）為愛妻所創作的第一條蛇型項鍊開始，象徵守護。如今，由蛇頭形狀抽象化而來的水滴造型珠寶，已經成為寶詩龍的經典設計。全新的Serpent Bohème珠寶，水滴更具份量感，但透過精湛的工藝，在獨特的蜂窩狀結構上鑲嵌鑽石，配戴起來輕盈且璀璨。6款新作包括大小水滴相對組成的長耳環、水滴型垂墜耳環等，及集結23顆大型水滴組成的項鍊。