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蛇在哪裡？全新蛇造型珠寶 抽象復古再進化

2018-04-06 15:34聯合報 記者孫曼╱即時報導

蛇，自古以來在不同文化中是神話傳說的主角，也具有神奇療癒力量，故一直是深受歡迎的珠寶題材，彷彿將蛇戴上身就能具有保護的作用。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）與來自義大利的古馳（Gucci），都不約而同將蛇的姿態以更摩登手法化為全新的珠寶，呼應當代混搭配戴珠寶的潮流 。

寶詩龍的蛇型珠寶始於1888 年，由品牌創辦人 菲德烈克.寶詩龍（Frédéric Boucheron ）為愛妻所創作的第一條蛇型項鍊開始，象徵守護。如今，由蛇頭形狀抽象化而來的水滴造型珠寶，已經成為寶詩龍的經典設計。全新的Serpent Bohème珠寶，水滴更具份量感，但透過精湛的工藝，在獨特的蜂窩狀結構上鑲嵌鑽石，配戴起來輕盈且璀璨。6款新作包括大小水滴相對組成的長耳環、水滴型垂墜耳環等，及集結23顆大型水滴組成的項鍊。

而古馳的Gucci Ouroboros珠寶系列，主角是古埃及神話中吞食自己尾巴的銜尾蛇，和大自然無限循環的無盡創造及毀滅有關。古馳推出的全新銜尾蛇珠寶，包含五款不同寬度的戒指及一款時髦的指間戒指，蛇的蜿蜒造型和鮮豔皮色和服裝秀上出現的真實珊瑚蛇同款，為主要設計元素，在18K黃金上鑲嵌鑽石、黑鑽、紅色拓帕石及橘色藍寶石等彩色寶石而成，可單獨或堆疊配戴。

Serpent Bohème 系列耳環，白金鑲嵌鑽石0.66克拉，22萬9,0...
Serpent Bohème 系列耳環，白金鑲嵌鑽石0.66克拉，22萬9,000元。圖／寶詩龍提供
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古馳銜尾蛇指間戒，18K黃金鑲嵌黑白鑽石、拓帕石與剛玉，49萬4,900元。圖／...
古馳銜尾蛇指間戒，18K黃金鑲嵌黑白鑽石、拓帕石與剛玉，49萬4,900元。圖／古馳提供
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寶詩龍全新Serpent Bohème 系列珠寶。圖／寶詩龍提供
寶詩龍全新Serpent Bohème 系列珠寶。圖／寶詩龍提供
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古馳銜尾蛇單圈戒指，18K黃金鑲嵌黑白鑽石、拓帕石與剛玉，11萬8,300元。圖...
古馳銜尾蛇單圈戒指，18K黃金鑲嵌黑白鑽石、拓帕石與剛玉，11萬8,300元。圖／古馳提供
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Serpent Bohème 系列長耳環，白 K 金鑲嵌鑽石3.43克拉，13...
Serpent Bohème 系列長耳環，白 K 金鑲嵌鑽石3.43克拉，135萬元。圖／寶詩龍提供
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Serpent Bohème 系列項鍊，黃 K 金鑲嵌鑽石，730萬元。圖／寶...
Serpent Bohème 系列項鍊，黃 K 金鑲嵌鑽石，730萬元。圖／寶詩龍提供
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GUCCI 2018 秋冬秀場女模手持珊瑚蛇模型登場。圖／古馳提供
GUCCI 2018 秋冬秀場女模手持珊瑚蛇模型登場。圖／古馳提供
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古馳銜尾蛇五圈戒指，18K黃金鑲嵌黑白鑽石、拓帕石與剛玉，62萬3,700元。圖...
古馳銜尾蛇五圈戒指，18K黃金鑲嵌黑白鑽石、拓帕石與剛玉，62萬3,700元。圖／古馳提供
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