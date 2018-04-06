搭乘滑翔翼 韓國丹陽美景盡收眼底

2018-04-06 14:57 中央社 台北6日電



韓國觀光，許多人想到的是首爾、釜山等大城市，但韓國有不一樣的景點，像是離首爾約2.5小時車程的丹陽，不僅有常現於山水畫裡的「丹陽八景」，還是韓國著名的滑翔翼飛行場。

根據交通部觀光局近6年中華民國國民出國目的地統計，近年來台灣旅客到韓國遊玩的人數越來越多，從101年53萬2729人次，106年達到88萬8526人次。

許多民眾到韓國都會先到首爾、釜山等城市遊覽，但其實韓國也有許多地方值得民眾一遊，像是丹陽，就有常出現山水畫裡的「丹陽八景」，還是韓國著名的滑翔翼飛行場，也吸引知名韓國綜藝節目「兩天一夜」到此取景。

導覽員李清松說，丹陽八景指的是以風景秀美而聞名的下仙岩、中仙岩、上仙岩、舍人岩、龜潭峰、玉筍峰、(山鳥)潭三峰、石門等丹陽的八處景點。

李清松表示，其中(山鳥)潭三峰也是韓國國歌歌詞中出現的第一個風景，在兩、三百年前也是許多詩人及畫家的靈感來源。

李清松舉例，韓元1000元紙鈔上的李氏朝鮮的儒學泰斗李滉，就曾經寫過詩詞讚嘆(山鳥)潭三峰的美景。不過，李清松說，由於(山鳥)潭三峰屬於石灰岩，經過多年來的風吹雨淋，大小已經比過去小很多了。

丹陽除了有豐富的風景之外，同時也是韓國著名的滑翔翼飛行場，觀光客可以在空中俯瞰丹陽美景，若遇到冬天飄著細雪，更是難得的體驗。

為了推廣丹陽觀光，2017年全新打造的「垂楊介星光隧道」，成為最新網美拍照打卡熱門景點。

垂楊介星光隧道長達200公尺，以教育、文化、藝術、自然、休息等主題組成，配合燈光、聲音及圖像呈現五光十色的美感，走出隧道後，更有一座以5萬朵LED玫瑰為主的浪漫花園，花園中有著各種燈飾，適合情侶、夫妻等留下甜蜜合影。