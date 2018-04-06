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5人輪流當主角！ 柏林愛樂弦樂5重奏展變形金剛功力

2018-04-06 13:38聯合報 記者何定照╱即時報導

年中優秀表演節目連連，5月24日先來聽華沙蕭邦大賽冠軍鄧泰山演出當年一戰成名作，5月25日至6月3日回味改編莎翁名著的法國音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，7月24、25日再聽柏林愛樂弦樂五重奏展現絕美室內樂。

越裔鋼琴家鄧泰山學琴過程傳奇，他幼年正值越戰，音樂老師媽媽所在的學校遷至深山，為讓學生能繼續學習，用牛車將架破鋼琴運到防空洞，他和其他學生就輪流在黑暗中排隊練習。由於每人用琴只限20分鐘，鄧泰山還只得在紙板上自畫鍵盤練習。

1970年，鄧泰山母親代表越南受邀參觀蕭邦大賽，帶回許多蕭邦樂譜及唱片，鄧泰山從此愛上蕭邦；10年後，還在讀莫斯科音樂院的鄧泰山成為蕭邦大賽三冠王，從此揚名。本次他演出舒伯特、蕭邦、帕德雷夫斯基等作曲家作品，包括當年參加蕭邦大賽所彈的升F大調船歌，以及他認為「最符合晚年心境」的舒伯特C小調快板等。在台北國家音樂廳演出。

歷久不衰的《羅密歐與茱麗葉》也再次來台，本次重邀「第一羅密歐」達米安．薩格歸隊，將與甜美的新生代茱麗葉——克萊曼斯．伊萊克共譜戀曲。在國父紀念館演出。

前年創下票房紅盤的柏林愛樂弦樂五重奏，7月也將發揮既具室內樂默契特色、又具交響樂般聲音結構的魅力，再饗樂迷。

由柏林愛樂交響樂團成員2007年成立的該團，迥異一般弦樂五重奏由小提琴、中提琴、大提琴不同把數組合，特別加上一把低音提琴，變成兩把小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴編制。他們認為，有了低音提琴作為低音聲部為樂曲結構打底，樂曲聲響才能如交響樂團由多聲部構成般豐厚有力，同時又保持室內樂親密互動特色。

本次柏林愛樂弦樂五重奏將演奏莫札特、貝多芬、孟德爾頌等作曲家作品，特別的是，5位音樂家將在不同樂曲輪番擔任主奏，由其他團員當弦樂團。如原是小提琴獨奏的塔替尼《魔鬼的顫音》奏鳴曲，改編為小提琴主奏，其他四把提琴以弦樂團形式演出。7月24日在台中國家歌劇院、7月25日在台北國家音樂廳演出。

以上節目都由聯合數位文創主辦，購票洽udn售票網（ https://lnk.pics/4ZRVH ）。

法國音樂劇《羅密歐與茱麗葉》。圖為舞會後，羅密歐闖入卡布雷特伯爵家，在茱麗葉的陽...
法國音樂劇《羅密歐與茱麗葉》。圖為舞會後，羅密歐闖入卡布雷特伯爵家，在茱麗葉的陽台前，兩人互訴愛意。圖／聯合數位文創提供
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法國音樂劇《羅密歐與茱麗葉》。圖為羅密歐與茱麗葉所屬兩大家族間的衝突場面，以強而...
法國音樂劇《羅密歐與茱麗葉》。圖為羅密歐與茱麗葉所屬兩大家族間的衝突場面，以強而有張力的舞蹈展現。圖／聯合數位文創提供
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柏林愛樂五重奏。圖／聯合數位文創提供
柏林愛樂五重奏。圖／聯合數位文創提供
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柏林交響樂團
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