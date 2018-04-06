第一假聲男高音修爾首來台 唱史汀歌PK

2018-04-06 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



18世紀巴洛克時期盛行歐洲的閹聲歌手，一直是音樂史傳奇，電影《絕代艷姬》即描述當時天王法瑞奈利的故事。後世音樂家藉由技巧的練習，不再需要經歷生理痛苦，也能錘鍊出閹聲歌手宛若來自天上、超越性別與年齡的澄淨美聲，將首度訪台的德國假聲男高音安德瑞斯．修爾（Andreas Scholl），即是其中佼佼者。

相比其他假聲男高音，修爾從小就受正統古樂演唱訓練，也因此歌聲獨具只有在長年古樂涵養下才會有的靈性。在美研究所專研古樂演唱的聯合數位文創資深經理周榮政表示，修爾演唱最動人的，除了耳朵會聽到的纖美黃金之聲，更是其中彷彿直達天堂、純粹至極的靈魂；英國BBC雜誌指出，罕有假聲男高音能與修爾優美又富戲劇性的歌聲匹敵。

修爾生於音樂世家，7歲進入近700年歷史的聖瓦倫丁教堂唱詩班－吉德里希合唱團，該團以演唱德語版的葛利果聖歌著稱，修爾也成為台柱。17歲時，修爾寄了一卷自己的錄音帶到瑞士巴塞爾古樂研究院，院方驚為天人，立即邀請他免讀大學、直登研究院。

巴塞爾古樂研究院是全球最頂尖的古樂音樂院，曾為名片《日出時讓悲傷終結》（又譯《世界的每一個早晨》）演奏、創辦晚星20古樂團的著名古提琴演奏家沙瓦爾（Jordi Savall），以及早年樂壇著名假聲男高音雅克伯斯，都在此養成。修爾即受教於雅克伯斯，在學期間獲獎無數。

隨著古樂復興運動風起雲湧，修爾不論錄音、演唱事業都一帆風順。錄音曾獲德國回聲唱片獎、愛迪生古典音樂中世紀組別獎、葛萊美獎提名，演唱席捲聖樂合唱、獨唱、室內樂、大型歌劇、清唱劇等舞台，2005年成為史上首位在英國逍遙藝術節閉幕音樂會上演出的假聲男高音，近年還登上法蘭克福歌劇院、巴黎香榭里舍劇院演歌劇。

首次登台，修爾帶來長期搭檔、著名魯特琴家卡拉馬佐夫。卡拉馬佐夫2006年曾應英國搖滾天王史汀之邀，合作英國17世紀作曲家約翰．道蘭詩歌專輯，造成轟動；本次音樂會，即由修爾以正統古典美聲，和卡拉馬佐夫詮釋道蘭多首作品，重現英國伊莉莎白女皇一世的古樂輝煌。曲目另有多首傳統民謠，卡拉馬佐夫也將即興獨奏。