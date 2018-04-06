打卡美食餵IG 百貨日本展這些最熱銷

2018-04-06 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



舉辦31年的SOGO日本和風美食節，已是人氣號召力極高的SOGO經典特展。在IG、臉書風行的當下，也出現許多打卡明星商品，SOGO也特別盤點今年開檔迄今的熱銷商品。

比臉大的「章魚仙貝」：把整隻章魚及海老用厚重的鐵板壓製成為比臉還大的酥脆仙貝。 章魚仙貝1枚150元，好入手的價格，加上鮮美酥脆的口感及拍照吸睛度，不少消費者都會買一片來拍張「遮臉照」，成為日本展熱銷商品。

五彩繽紛「海鮮便當」：SOGO日本展引進許多用料澎湃、華麗的海鮮便當，雖然平均 5﹑6百元的高售價，但因為配色吸睛且盛盤相當豐盛，吸引許多消費者買來拍IG美照。

「火鉢」不再冬季限定：只應該在冬季出現的「火鉢」（暖爐），在這次日本展銷量竟然不錯，有消費者一次購入三座價值上萬的「火鉢」。在SOGO忠孝館販售的是來自日本明治﹑昭和時期的古物，看似龐大的火鉢，端起來卻輕盈，原來是用梧桐木挖空製作。通常用來作為冬季暖爐，但在即將入夏的四月份竟然還熱銷。原來消費者看中它的古物魅力及一物多用的附加價值。冬天時消費者將「火鉢」當作取暖煮水的暖爐。但春﹑夏﹑秋三季「火鉢」則可變為花藝佈置的花器。

「白髮專用洗髮精」：染髮是現代人生活的常態，引進的「日本利尻昆布白髮專用洗髮乳」意外成為此次人氣商品。用無矽靈的天然利尻昆布及26種天然植物萃取配方，主打維持染色更持久並保持頭髮亮麗光澤。