信用卡消費指數出爐！台灣客愛日韓 最重現金回饋

2018-04-06 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



萬事達卡與Visa不約而同發布最新2017年旅遊消費大調查。萬事達卡分析指出，日本和韓國分別為台灣民眾出國首選排行榜的第一名和第四名。其中，選擇到日本出遊的台灣民眾超過五成(53%)，顯示東北亞的日韓在台灣消費者心中的超高人氣。此外，台灣消費者愛旅行、更愛美食，旅遊外出用餐占旅費比例(國外16%、國內20%)都高過購物花費。

萬事達卡2017下半年「消費者購買傾向調查─餐飲」報告中發現，79%的台灣消費者在過去半年都曾到中價位家庭式餐廳用餐，這一比例在亞太地區18個市場中位居第四名。這些消費者有61%會選擇使用信用卡付款，遠高過亞太地區平均值的33%。

「前往中價位家庭式餐廳用餐」，是台灣將近八成消費者的日常；在這當中，又有超過六成的民眾會使用信用卡付款。萬事達卡也推出「玩賞四季」，包括N.Y. BAGELS早午餐買一送一、大戶屋套餐6折，還有懷石料理、壽司、天婦羅等日本美食、共383家餐廳隨你挑，多家米其林餐廳也能先享優惠價、再享3%現金回饋。另有Hello Kitty樂園55折、大阪環球影城門票快速通關券台幣千元有找，BIC CAMERA也能8%免稅外再享額外折扣等。

此外，根據Visa 2017年最新發佈的「全球旅遊意向調查 (台灣地區調查報告)」發現，台灣人在安排出國旅遊時，相較於全球及亞洲國家整體平均，特別在意預算安排；在刷卡消費時，也特別注重現金回饋。當受訪者被問及「安排下一趟海外旅遊最重要的決定因素」時，台灣民眾優先的決定因素依序是「符合預算(54%)」，其次是「假期長短(52%)」及「旅遊目的地安全考量(47%)」。