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攝記現場／3月精選照片 天燈齊飛 松鼠戲「櫻」

2018-04-06 10:57聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

夜裡的大小天燈冉冉升空，迎接春暖花開的三月，櫻花在陽光下綻放，松鼠也爬上枝頭替美景增添生氣。熱血的HBL高中籃球聯賽冠軍戰，在漫天飛舞的彩帶下松山高中完成二連霸。美台關係隨著美國國務院亞太副助卿黃之瀚來訪，與蔡英文總統同台的一舉一動備受關注。

台北中正紀念堂櫻花盛開，吸引人潮賞花，也只有在這個時節，才會遇見松鼠戲「櫻」的可...
台北中正紀念堂櫻花盛開，吸引人潮賞花，也只有在這個時節，才會遇見松鼠戲「櫻」的可愛模樣，綠繡眼也趕來湊熱鬧，合演迎春戲曲。記者盧振昇／攝影
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總統蔡英文（左二）出席美國商會2018年度謝年飯晚宴，與來台訪問的美國官員國務院...
總統蔡英文（左二）出席美國商會2018年度謝年飯晚宴，與來台訪問的美國官員國務院亞太副助卿黃之瀚（右一）合影時，黃之瀚豎起左手大姆指；蔡總統則舉起右手比出OK的手勢。記者徐兆玄／攝影
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HBL高中籃球聯賽冠軍戰，松山高中以70比60擊敗能仁家商，順利封王完成二連霸。...
HBL高中籃球聯賽冠軍戰，松山高中以70比60擊敗能仁家商，順利封王完成二連霸。記者余承翰／攝影
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桃園國際機場第二航廈傍晚發生跳電，出境大廳部分區域受到影響，旅客只能坐在黑暗的餐...
桃園國際機場第二航廈傍晚發生跳電，出境大廳部分區域受到影響，旅客只能坐在黑暗的餐廳中望著窗外的飛機打發時間。記者鄭超文／攝影
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獨派團體「公投護台灣聯盟」長期設攤在立法院外，台北市政府工務局強制拆除，公投盟與自由台灣黨跟警方激烈口角衝突後，警方強制驅離公投盟人員。記者陳柏亨／攝影
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立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，重點在深澳電廠有許多爭議，...
立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，重點在深澳電廠有許多爭議，國民黨立委臨時提案，希望能辦公聽會、環保署提出環評法新的版本、做健康風險評估等，但民進黨人數不足，不願表決，加上主席邱泰源宣布暫時休息後竟然「落跑」，議事延宕進行，環保署長李應元（左）枯坐台下。記者高彬原／攝影
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平溪天燈節首創的「燈中燈」，大天燈中內有一小天燈，內部印有狗狗圖案，外部印著「成...
平溪天燈節首創的「燈中燈」，大天燈中內有一小天燈，內部印有狗狗圖案，外部印著「成雙成對，幸福新北」的字樣。記者楊萬雲／攝影
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國務院天燈蔡英文
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