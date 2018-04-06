搶救空汙危「肌」 早晚保養大不同

2018-04-06 13:50 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



天氣漸熱，美白成為許多愛美女性迎接夏季來臨之前，首要準備的肌膚保養功課，近年來又加上PM2.5空汙成為危害肌膚的隱形殺手，現在愛美的女性要維持肌膚最佳狀態，既要美白又要抗汙染。

針對空汙和環境危害推出的肌能系列新品。 THREE／提供 分享 facebook

因應空汙危「肌」，日本美妝品牌THREE推出「肌能系列」全新保養品，對於現今空氣汙染、花粉以及PM2.5等空氣中懸浮物質對肌膚的危害，提出保養之道；日本來的保養專家秋山裕美特別提醒，化妝水等保養品，白天晚上擦拭方向不同，才能對肌膚形成比較周全的保護屏障。

秋山裕美表示，台灣的空氣品質較差，較容易導致肌膚毛孔粗大，機能系列保養品格外適合台灣女性肌膚。但是消費者在擦拭化妝水時，可能習慣由下往上或由上往下，同一個方向擦拭，秋山裕美建議，晚上擦拭化妝水時，建議由下巴往額頭順著淋巴方向擦拭，讓保養成分滲透肌膚，便於吸收 ；早上則應該由額頭往下巴順著毛孔方向擦拭，讓角質層能順著紋理覆蓋肌膚形成保護膜。不管白天晚上，擦拭過臉部後，剩餘的化妝水和乳液，則可拿來擦拭頸部，幫脖子一起做保養。

激光極淨白機能水，200ml售價1500元。 契爾氏／提供 分享 facebook

Kiehl's契爾氏回櫃率第一名的「激光極淨白美白系列」，今年推出全新的激光極淨白去角質潔面膠與激光極淨白機能水，添加明星成分牡丹精萃，改善膚色不均，透過清潔臉部肌膚同時帶走老廢角質，讓肌膚維持透亮光澤感，顯白效果加乘。