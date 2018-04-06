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打造偽素顏 春天也愛上你

2018-04-06 13:50聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

打造超水肌膚的超模輕裸光水粉底，售價2200元。 YSL／提供
打造超水肌膚的超模輕裸光水粉底，售價2200元。 YSL／提供
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完美素顏除了講究底妝，還要搭配乾淨的眼妝。 KISSME／提供
完美素顏除了講究底妝，還要搭配乾淨的眼妝。 KISSME／提供
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完美的肌膚除了靠保養品，還需要底妝來幫襯，因應夏季來臨，水粉底可讓肌膚水嫩透亮，加上有柔焦效果的粉凝霜，還需要搭配乾淨不染妝的睫毛膏，簡單幾個品項，讓臉上沒有過多的顏色，就能呈現自然的裸妝效果。

YSL發現，底妝不只要夠水，還要能夠爆水，才能打造出最水的妝容，成為最水的女人，全新推出「超模輕裸光水粉底」，50%的高濃度水分子精華打造出爆水質地的粉底，並利用柔焦打光科技讓粉底爆水後，還能自然修飾瑕疵，讓肌膚擁有自然光透；水粉底的好處是簡單好上手，即使是早上慌張起床，只需要30秒，不需要技巧，就可以完妝出門。

好的底妝薄薄地塗上一層，自然的質地與粧感可提升膚質，這是日本盛行完美素顏肌，讓肌膚看起來像沒上妝一樣的自然透亮；THREE推出新底妝「天使煥采精萃粉底」，以九種植物油、萃取精華等成分，讓底妝如精華液一般具有護膚效果，並增加服貼效果，打造出無需修瑕還能充滿活力光采的素顏肌。

Bobbi Brown推出全新底妝「持久無痕輕感粉底SPF15 PA++」，訴求平衡臉部不同區域所需的控油與保濕效果，油區不油、乾區不乾，讓底妝能真正持久又舒適，同時推出「持久無痕輕感粉凝霜SPF30 PA+++」，以柔滑的霜狀質地提供更強遮蓋力，瞬間填補毛孔與瑕疵，達到更持久的柔焦美肌效果。

打造無瑕裸肌妝感的天使煥采精萃粉底，30ml售價2200元。 THREE／提供
打造無瑕裸肌妝感的天使煥采精萃粉底，30ml售價2200元。 THREE／提供
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乾淨眼妝更加分

今年春夏清新率真的自然派妝容大行其道，彩妝師表示，想打造偽素顏般的春天戀愛系妝容，除了底妝要自然薄透外，眼妝更是不能馬虎，偽素顏的眼神秘密就在於根根分明的睫毛妝容，因此眼妝最重要是必須乾淨明亮；KISSME花漾美姬新推出的變妝圓舞曲轉轉睫毛膏，擁有三段式可調整用量的旋轉刷頭，可依需求調整劑量，不會因為過多膏體有沾染眼皮或結塊的問題。

使用方法是先用自然用量打底，再逐漸加上最濃密用量，打造視覺層次豐盈感，下睫毛則是透過自然用量，使睫毛自然捲翹，替眼妝加分，令雙眼更加立體有神。在睫毛膏顏色的選擇上，彩妝師建議，追求活潑朝氣妝容的女孩，可選擇黑色系睫毛膏，讓雙眼更加靈動深刻；溫柔系女孩則可選擇棕色系睫毛膏，較不銳利的眼妝看起來會更柔和。

讓底妝有柔焦效果的持久無痕輕感粉凝霜SPF30 PA+++，售價1950元。 B...
讓底妝有柔焦效果的持久無痕輕感粉凝霜SPF30 PA+++，售價1950元。 Bobbi Brown／提供
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YSL
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