春季噴香香 讓你成萬人迷

2018-04-06 13:50 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



春暖花開的季節，美麗的妝容還要搭配宜人香氣，才能讓整體打扮加分，這個季節的香氛以甜美果香和清新花香為主，無論是要安潔莉娜裘莉的性感冶豔，或是大力水手卜派女友奧莉薇的俏皮，各類型女孩找出適合自己的香味，就能讓自己成為萬人迷。

仲夏百香淡香水2800元／75ml。 嬌蘭／提供 分享 facebook

嬌蘭最具代表性的香氛花草水語家族，2018年新添兩款全新香氣，晨霧玫瑰RosaRossa和仲夏百香Passiflora兩款截然不同的香氣；晨霧玫瑰淡香水以華麗玫瑰為主，融合了濃郁果香香調，藉此襯托花香，並以荔枝的珠光粉色和甜美多汁的黑醋栗香增添生氣，如此的組合演繹了新鮮美味的水果及柔滑光潔的花瓣；另一支仲夏百香淡香水，以活力的柑橘香調能喚醒清晨的清新，加上檸檬、葡萄柚及甜橘的活力氣息，以及陽光下熟透的百香果，散發明朗香氣。

我的印記牡丹淡香精2700元／30ml。 嬌蘭／提供 分享 facebook

安潔莉娜裘莉代言 散發女性剛毅柔情

法國嬌蘭今年也全新推出由安潔莉娜裘莉代言Mon Guerlain我的印記牡丹淡香精，由嬌蘭首席調香師設計，靈感來自晨露中綻放的花朵，新添牡丹香氣，強化女性剛毅之外的柔情，這款香水聚焦於花香，以大量的茉莉花香來展現女性陽光、明亮且大方的一面，四葉草香水瓶則是由巴卡拉水晶製作 ，又稱為四葉瓶，代表信心、愛情、希望和幸運，玫瑰金色的整體造型，呼應這款香氛所要闡述當代女性既柔雅又浪漫的本質。

破曉8600元／100ml。 LV／提供 分享 facebook

LV推出全新創作「破曉」，以柑橘香調的佛手柑帶來天然純淨氣息，能同時散發果肉的歡愉香氣、果皮的清新，以及果樹的植物氣味，再添加了亞洲綠茶所使用的中國雙瓣茉莉花，中味則加入溫和的木蘭花瓣，具有淡杏桃香氣的木犀花，以及隱約但鮮明的黑醋栗香調，後味散發出溫和協調的麝香氣息。

私人調香系列陽光輕吻清新版5800元／100ml。 TOM FORD／提供 分享 facebook

聞香如在島嶼度假

TOM FORD太陽輕吻系列香氛推出新成員「TOM FORD私人調香系列夏日沙灘清新版」，在4月1上市，延續系列白色與金色的標誌性設計，夏日沙灘清新版不僅瓶身採用霧面冰晶瓶設計，氣味也從海椰子與伊蘭的主調，更增添綠色佛手柑、苦橙精油、苦橙葉等柑橘系香氛，宛如從私人島嶼上的Villa前往夏日沙灘的路上，不經意穿過了盛開的柑橘園，讓人散發清爽、光亮、迷人氣息。

私人調香系列引誘香草8000元／50ml。 TOM FORD／提供 分享 facebook

TOM FORD另一個私人調香系列引誘香草，以振奮心神的香料、香草與甜美的花香展現性感魅力，先以辛辣的番紅花與透著大地芬芳的沒藥開啟序曲，中味是乳香混合交融，主調的馬達加斯加香草與桃花心木，交織出深沉且神祕的引誘，最後是充滿誘惑的麝香調。裝在簡單俐落的咖啡色方瓶，設計靈感來自TOM FORD從香氛實驗室中成分裝在咖啡色玻璃瓶的印象，也成為這個系列香水的特色。

奧莉薇女性淡香水1700元／50ml。 MOSCHINO莫斯奇諾／提供 分享 facebook

奧莉薇瓶身超俏皮

還記得卡通大力水手卜派的寶貝女友奧莉薇嗎？久違的奧莉薇要登上時尚美妝舞台了，MOSCHINO CHEAP & CHIC系列推出全新「SO REAL奧莉薇女性淡香水」，瓶身設計奧莉薇穿著一身藍色小洋裝，展現活潑俏麗趣味感，香味由柑橘開場，前調中融合了覆盆莓和黑醋栗的香氛，中味為粉紅牡丹、木蘭花香、茉莉等花香調，後味以雪松木及麝香調和著橡樹的風格。