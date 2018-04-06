親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

直播／國民黨新北市長初選民調今公布結果 預計10點開始

逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

「金賓HIGH」全台百間飯店同步 送你到日本免費玩

2018-04-06 09:41聯合報 記者羅建怡╱即時報導

酒商夏日行銷，得靠更多新創意。以金賓波本威士忌為基底的「金賓HIGH」就與全台百間餐廳同步辦活動，要送出日本雙人機票、APPLE Watch等好禮；台灣本土鮮釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」則將「火燒紅蓮寺」與「紅衣小女孩」這些人人耳熟能詳的故事，裝進啤酒裡。

「金賓HIGH」口感俐落清爽，擁有暢快豐富的碳酸氣泡與檸檬香氣，富含獨特的香草焦糖香氣，夏日飲來消暑，也是各式料理的搭餐絕配。台灣三得利號召「金賓HIGH」販售餐廳一同舉辦「金賓HIGH美食好友一起嗨」活動，即日起至5月31日可享買3送1優惠，另有「金賓HIGH x美食照片上傳抽獎」，獎項共上萬個。

台灣本土鮮釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」則與「屋頂上的貓」私廚合作，推出SUNMAI四支原創酒款的專屬酒標，由設計師倪嘉隆操刀，插畫取自私廚餐廳的各種故事；從老闆的心境轉換、空間的記憶遺留、四隻家貓的個性、以及家庭內的生活方式，輔以SUNMAI原創「德式小麥啤酒」、「蜂蜜啤酒」、「紅衣小女孩」、「火燒紅蓮寺」，細膩勾勒出含有濃濃人情味的「屋頂上的貓」私廚專屬故事啤酒。

至於滋味，「火燒紅蓮寺」選用了歐洲山毛櫸木煙燻麥芽，搭配龍眼木所燻烤的東山龍眼乾香氣，開瓶後絲絲的煙燻香味，彷彿與經典武俠片「火燒紅蓮寺」有所共鳴；「紅衣小女孩」擁有來自火龍果的天然色澤以及來自覆盆莓的美味香氣，入口後果香的酸、酒體的乾爽輕盈，搭配簡單卻迷幻的桃紅酒色，看似純真卻讓飲者不知不覺目眩神移。兩款限量的原創啤酒於全台Jason’s Market Place、City’super、家樂福限量上市。

（提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車）

「火燒紅蓮寺」的滋味，帶點煙燻的風味。圖／金色三麥提供 （提醒您：未成年請勿飲酒...
「火燒紅蓮寺」的滋味，帶點煙燻的風味。圖／金色三麥提供 （提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車）
分享
「金賓HIGH」酒精濃度低，口感清爽，適合搭餐。圖／台灣三得利提供 （提醒您：未...
「金賓HIGH」酒精濃度低，口感清爽，適合搭餐。圖／台灣三得利提供 （提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車）
分享
「SUNMAI金色三麥」與在地原創碰撞出新火花。圖／Maxi Ho提供 （提醒您...
「SUNMAI金色三麥」與在地原創碰撞出新火花。圖／Maxi Ho提供 （提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車）
分享

機票
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

粉霧感獨角獸髮色 回頭率飆高

2018-04-05 23:08

復古圓點回歸 百搭不敗最討喜

2018-04-05 22:50

方便帶、易分享 初夏野餐瘋比薩

2018-04-05 21:55

大獎背書當賣點 進口休旅競爭激烈

2018-04-05 21:53

夏天野餐吃pizza 最推這幾款

2018-04-05 16:25

連假只想在城市發懶！4家「抹茶」食集新品整理

2018-04-05 16:23

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

可口可樂迷別錯過！50周年限定玻璃曲線瓶台味登場

2018-04-05 16:20

Melody、許路兒、蔡淑臻 4字頭女生凍齡肌密

2018-04-05 16:18

進入KPOP世界 韓推追星行程可錄單曲

2018-04-05 14:25

星巴克掀咖啡文化新頁 粉絲也想知道的事

2018-04-05 14:01

賣場麵包架版圖 年年在長大

2018-04-05 13:29

賣場流行出「包」 比誰更有新鮮感

2018-04-05 13:25

「隔空彈奏音樂」 歌劇院讓你體驗特爾西琴

2018-04-05 11:15

日本也可以這樣玩 二線城市慢活遊

2018-04-05 11:13

昂貴蜂蜜已終結 現在正是吃蜜大好時機

2018-04-05 09:39

上山下海16年 紙風車「唐吉軻德」將重返國家戲劇院

2018-04-05 03:43

電動機車進化 充換電更方便

2018-04-04 23:56

女權扛肩上 現代感包覆老靈魂

2018-04-04 23:45

通路玩聯名 甜出超人氣

2018-04-04 23:23

上山下海16年 紙風車唐吉軻德6日重返國家戲劇院

2018-04-04 22:35

章子怡加持 CINDY CHAO耳環蘇富比雙倍拍出

2018-04-04 21:50

2萬人一起聽五月天！香港迪士尼度假區 優惠套票開賣

2018-04-04 17:25

六福村連假兒童免費！首日入園2萬人，免排隊有撇步

2018-04-04 17:12

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

讓你玩得像當地人 韓國推7色主題行程

2018-04-04 15:06

3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

飾品 搖曳度假風

2018-04-04 13:18

護膚換季 美妝新品煥光采

2018-04-04 13:18

潮鞋 酷爽輕繽紛

2018-04-04 13:18

「2018UT潮流聖典」開展 800多款商品145元起

2018-04-04 12:46

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

代理轉直營！Porsch、Jaguar降價搶市

2018-04-03 23:29

好鍋才能煮好料 「德國雙人」獨家優惠

2018-04-03 23:27

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54
看更多

熱門文章

墾丁為何輸沖繩？ 吳鳳點出關鍵原因

2018-04-05 12:11

墾丁香雞堡65元內容物寒酸 網嘆「比台北貴」

2018-04-05 12:35

好天氣只到今天！ 明天由北往南轉雨或雷雨

2018-04-05 14:26

變天了！冷氣團來襲 今起3天低溫下探13度

2018-04-06 04:59

麻疹群聚感染又擴大 增2虎航乘客病例

2018-04-05 20:12

你不知道的台灣 衛報列台10大有趣真相

2018-04-05 12:02

病童家長不滿醫療結果 仁醫梁德城不諉過：我們錯了

2018-04-05 19:06

討人厭的開車習慣 你也上榜了嗎？

2018-04-05 16:19

今變天！吳德榮：明天冷氣團強度最強 整天冷

2018-04-06 06:58

純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30

空服員染麻疹仍執勤？ 台虎：就醫都被診斷為感冒

2018-04-05 13:28

鯰魚充當高價鱈魚？食藥署檢驗糾出本尊

2018-04-05 18:00

明變天！ 冷氣團周末南下 玉山有機會降雪

2018-04-05 11:23

清明掃墓 樹葬區不一樣

2018-04-06 00:35

內政部譴責殯葬團體扭曲環保自然葬

2018-04-05 14:22

今日星座運勢／處女 認識新朋友 人際運旺聚會運佳

2018-04-06 00:00

影／貓咪嘉年華 名貴貓大集合總身價近千萬

2018-04-05 18:34

嬰兒挫青屎是「受驚了」？ 食藥署：別傻了是急性腹瀉

2018-04-05 18:25

帶孩遊日 專家建議滿1歲打麻疹疫苗再去

2018-04-05 13:58

高市85名麻疹接觸者 一上午僅20人施打疫苗

2018-04-05 12:33

煙囪還是熱帶魚，「深澳的明天」你選的是什麼？

2018-04-06 06:00

日本也可以這樣玩 二線城市慢活遊

2018-04-05 11:13

鋒面通過冷氣團接力 中午變天轉濕冷

2018-04-06 08:23

清明節古人也連休 享有4天小長假

2018-04-05 13:59

火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01

清明節客運優惠 台中、台北回新竹打85折

2018-04-05 14:58

連假只想在城市發懶！4家「抹茶」食集新品整理

2018-04-05 16:23

清明掃墓樹葬區環境清幽用思念緬懷故人

2018-04-05 11:38

夏天野餐吃pizza 最推這幾款

2018-04-05 16:25

大陸沙塵暴要來了？ 鄭明典：周五之後影響程度不確定

2018-04-05 10:41

冷鋒挾雨勢 6日晚探14度

2018-04-06 00:35

空汙隨冷氣團南下 北部pm2.5今飆升

2018-04-06 04:59

聯晚回響／財部攜手行動支付 以後購物不必再印明細

2018-04-05 13:08

口感再升級 肯德基創新「咔滋脆片炸雞」全台開賣

2018-04-03 18:42

虎航再增2人確診麻疹

2018-04-06 00:35

星巴克掀咖啡文化新頁 粉絲也想知道的事

2018-04-05 14:01

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

美味薯條如何製成？ 薯條「綠」了該怎麼辦

2018-04-06 07:00

可口可樂迷別錯過！50周年限定玻璃曲線瓶台味登場

2018-04-05 16:20

Melody、許路兒、蔡淑臻 4字頭女生凍齡肌密

2018-04-05 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top