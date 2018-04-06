「金賓HIGH」全台百間飯店同步 送你到日本免費玩

2018-04-06 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



酒商夏日行銷，得靠更多新創意。以金賓波本威士忌為基底的「金賓HIGH」就與全台百間餐廳同步辦活動，要送出日本雙人機票、APPLE Watch等好禮；台灣本土鮮釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」則將「火燒紅蓮寺」與「紅衣小女孩」這些人人耳熟能詳的故事，裝進啤酒裡。

「金賓HIGH」口感俐落清爽，擁有暢快豐富的碳酸氣泡與檸檬香氣，富含獨特的香草焦糖香氣，夏日飲來消暑，也是各式料理的搭餐絕配。台灣三得利號召「金賓HIGH」販售餐廳一同舉辦「金賓HIGH美食好友一起嗨」活動，即日起至5月31日可享買3送1優惠，另有「金賓HIGH x美食照片上傳抽獎」，獎項共上萬個。

台灣本土鮮釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」則與「屋頂上的貓」私廚合作，推出SUNMAI四支原創酒款的專屬酒標，由設計師倪嘉隆操刀，插畫取自私廚餐廳的各種故事；從老闆的心境轉換、空間的記憶遺留、四隻家貓的個性、以及家庭內的生活方式，輔以SUNMAI原創「德式小麥啤酒」、「蜂蜜啤酒」、「紅衣小女孩」、「火燒紅蓮寺」，細膩勾勒出含有濃濃人情味的「屋頂上的貓」私廚專屬故事啤酒。

至於滋味，「火燒紅蓮寺」選用了歐洲山毛櫸木煙燻麥芽，搭配龍眼木所燻烤的東山龍眼乾香氣，開瓶後絲絲的煙燻香味，彷彿與經典武俠片「火燒紅蓮寺」有所共鳴；「紅衣小女孩」擁有來自火龍果的天然色澤以及來自覆盆莓的美味香氣，入口後果香的酸、酒體的乾爽輕盈，搭配簡單卻迷幻的桃紅酒色，看似純真卻讓飲者不知不覺目眩神移。兩款限量的原創啤酒於全台Jason’s Market Place、City’super、家樂福限量上市。