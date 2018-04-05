方便帶、易分享 初夏野餐瘋比薩

2018-04-05 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱台北報導



野餐必備的海皇干貝鳳梨蝦比薩，清爽食感散發春日氣息。 圖／必勝客提供 分享 facebook 初夏季節、陽光正好，最適合邀三五朋友來場野餐，無論拍照打卡，從餐點、餐具到裝飾都是重點，現在國外正吹起比薩野餐派對風，其方便攜帶、分享的特性，正是野餐的首選。

必勝客「海皇干貝鳳梨蝦比薩」可說是今年春夏野餐必備的消暑款，新鮮干貝、蝦仁、花枝加上鳳梨圈，微甜帶酸的口感很清爽。此外，必勝客也首度跨界與時尚圈合作推出風格野餐環保保溫袋，以高彩度的色調，結合花朵插畫，可調式提帶滿足不同大小收納需求。

四季經典義式風味披薩12吋，售價420元。 圖／Bellini Pasta Pasta提供 分享 facebook

Bellini Pasta Pasta推出一次滿足4種口味的「四季經典義式風味披薩」，選用日本與義大利麵粉混合，再二次發酵製作為麵糰，打造薄脆餅皮與自製番茄醬為底的羅馬式披薩，透過主廚對於四季的想像，由芝麻葉與帕瑪火腿帶來春綠清新感；夏季則以酸甜的低溫慢烤番茄與莫札瑞拉起士組合出清爽風味；豐收的秋季則由洋菇、杏鮑菇、香菇等為代表；而冬季則選用西班牙進口的伊比利豬義式臘腸與綠橄欖的厚重風味作結。此外主廚也建議，品嚐時先將披薩折起或捲起，適度淋上特製辣油提味，更添風味。

白玉抹茶紅豆披薩。 圖／SPIGA PASTA 提供 分享 facebook

鹹食之外，也可選甜口味。SPIGA PASTA推出3款「日式甜披薩」，主廚以帶有嚼勁又不失鬆軟的披薩餅皮為基底，日系代表的抹茶苦香與紅豆餡組合，再擺上一顆顆白玉，融合為經典的白玉抹茶紅豆披薩；傳統黃豆粉麻糬甜品則化身為帶有黃豆粉香氣與煉乳香甜，還能吃到日式麻糬Q彈細緻的黃豆粉麻糬煉乳披薩。

SPIGA PASTA除了印象中的日式用料，主廚再以人氣的甜點提拉米蘇為概念，將馬斯卡彭起司、巧克力粉等元素製作出獨一無二的香濃提拉米蘇披薩，展現大人系甜點風味。