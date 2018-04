大獎背書當賣點 進口休旅競爭激烈

2018-04-05 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 /台北報導



MITSUBISHI ECLIPSE CROSS即日起榮耀推出限量2WD幻影版,搭載日本原裝進口的空力套件。 圖/中華三菱提供 分享 facebook 休旅是當今車壇關鍵字,進口休旅更是競爭激烈,除了新增配備強化產品優勢外,如果可以獲得大獎肯定,更能夠為車款背書,吸引消費者埋單。

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS推出以來獲得全球媒體盛讚,除外型設計榮獲2017年芝加哥GOOD DESIGN設計獎,頂尖的安全防護更獲得Euro NCAP最高5顆星安全評鑑,優異的評價帶動全球熱銷,台灣市場銷售更再創下佳績,至3月底接單數已突破千張。

為歡慶ECLIPSE CROSS全球熱銷,即日起榮耀推出限量「2WD幻影版」,以日本原裝跑旅的純正血統,搭載同樣日本原裝進口的空力套件,將COUPE LIKE SUV的運動風格再推向極致,車型售價96.9萬起,標配FCM主動式智慧煞車輔助系統與7-SRS環艙氣囊,並新增日本原裝進口的限量配額空力套件,以銀色塗裝與碳纖維紋理的日本原廠空力套件,搭配新一代DYNAMIC SHIELD家族設計與動態流體側身線條,展現極具侵略性的戰鬥性格。

Volvo XC60榮獲2018 WCOTY世界年度風雲車。 圖/國際富豪汽車提供 分享 facebook

全年引進台灣市場的Volvo XC60,自發表以來即連獲「The North American Car of the Year北美年度風雲車-最佳休旅車」、蟬聯6屆「美國IIHS高速公路安全保險協會評鑑2018 Top Safety Pick+ 進階安全中型 LSUV」、「2017年Euro NCAP中大型休旅車5星」、「第38屆 JCOTY (Japan Car of the Year) 日本年度風雲車」等多項殊榮。

更在日前登場的紐約車展上,被評選為「2018 WCOTY (World Car of the Year) 世界年度風雲車」,為 VOLVO 首獲此殊榮,也顯現 VOLVO以新思維理念具體落實在產品設計的進步,讓 The New Volvo XC60以同級之最的姿態,創下豪華中型休旅新標竿。