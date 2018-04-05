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大獎背書當賣點 進口休旅競爭激烈

2018-04-05 21:53聯合報 記者陳威任／台北報導

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS即日起榮耀推出限量2WD幻影版，...
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS即日起榮耀推出限量2WD幻影版，搭載日本原裝進口的空力套件。 圖／中華三菱提供
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休旅是當今車壇關鍵字，進口休旅更是競爭激烈，除了新增配備強化產品優勢外，如果可以獲得大獎肯定，更能夠為車款背書，吸引消費者埋單。

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS推出以來獲得全球媒體盛讚，除外型設計榮獲2017年芝加哥GOOD DESIGN設計獎，頂尖的安全防護更獲得Euro NCAP最高5顆星安全評鑑，優異的評價帶動全球熱銷，台灣市場銷售更再創下佳績，至3月底接單數已突破千張。

為歡慶ECLIPSE CROSS全球熱銷，即日起榮耀推出限量「2WD幻影版」，以日本原裝跑旅的純正血統，搭載同樣日本原裝進口的空力套件，將COUPE LIKE SUV的運動風格再推向極致，車型售價96.9萬起，標配FCM主動式智慧煞車輔助系統與7-SRS環艙氣囊，並新增日本原裝進口的限量配額空力套件，以銀色塗裝與碳纖維紋理的日本原廠空力套件，搭配新一代DYNAMIC SHIELD家族設計與動態流體側身線條，展現極具侵略性的戰鬥性格。

Volvo XC60榮獲2018 WCOTY世界年度風雲車。 圖／國際富豪汽車提...
Volvo XC60榮獲2018 WCOTY世界年度風雲車。 圖／國際富豪汽車提供
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全年引進台灣市場的Volvo XC60，自發表以來即連獲「The North American Car of the Year北美年度風雲車－最佳休旅車」、蟬聯6屆「美國IIHS高速公路安全保險協會評鑑2018 Top Safety Pick+ 進階安全中型 LSUV」、「2017年Euro NCAP中大型休旅車5星」、「第38屆 JCOTY (Japan Car of the Year) 日本年度風雲車」等多項殊榮。

更在日前登場的紐約車展上，被評選為「2018 WCOTY (World Car of the Year) 世界年度風雲車」，為 VOLVO 首獲此殊榮，也顯現 VOLVO以新思維理念具體落實在產品設計的進步，讓 The New Volvo XC60以同級之最的姿態，創下豪華中型休旅新標竿。

休旅車
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