復古圓點回歸 百搭不敗最討喜

2018-04-05 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／專題報導



Dior春夏系列用透膚薄紗圓點上衣展現俏皮性感。 圖／Dior提供 分享 facebook

春夏就是印花元素百花齊放的時節，今年「圓點」回歸時尚舞台，從服裝到配件都能見到這個百搭的印花元素，帶來俏皮的復古情懷。

Dior春夏系列以圓點襯衫配圓點連身裙來個「圓點層次堆疊」，繁複可愛風格讓人過目難忘。 圖／Dior提供 分享 facebook

●黑白薄紗上身 質感清新

今年的圓點流行主要結合透膚布料呈現，Dior春夏系列以當代視角重現六○年代Chirstian Dior創意總監Marc Bohan經典作品中碩大點狀圖騰、格紋及波卡圓點等元素。時而用透膚薄紗圓點上衣展現性感，或是以圓點襯衫配圓點連身裙來個「圓點層次堆疊」，繁複可愛風格讓人過目難忘。

不對襯裙襬圓點洋裝13,900元。 圖／Club Monaco提供 分享 facebook

Blumarine偏好白底黑點透膚設計，搭配黑色蕾絲、滾邊裝飾荷葉邊等。 圖／Blumarine提供 分享 facebook

圓點裙23,700元。 圖／Longchamp提供 分享 facebook

Club Manaco同樣使用黑白分明的圓點為本季設計主角，優雅的透膚平肩洋裝綴著荷葉邊摺飾，並用抽繩勾勒出纖細的腰身。V字領圓點白襯衫在肩上有層疊的花瓣袖，簡約剪裁增添些許柔美氣息。白色圓點針織短版背心，則展現出宛如星空般的浪漫。Blumarine則是偏好白底黑點透膚設計，搭配黑色蕾絲、滾邊裝飾荷葉邊等，描繪波希米亞瀟灑姿態。Longchamp也推出多款馬卡龍色調的透膚洋裝與長裙。

●與玫瑰共舞 配件嬌豔搶眼

Kate玫瑰鍊帶包66,950元。 圖／Saint Laurent提供 分享 facebook

Saint Laurent將玫瑰與圓點結合，增添了柔媚嬌豔氣息。Kate玫瑰鍊帶包、Envelope玫瑰手拿包都運用黑色皮革搭配火紅玫瑰與白色圓點，透著輕熟韻味。或是以多色水鑽圓點裝飾，重現Disco耀眼風格。Marimekko本季Ruusuruoho圓點圖樣出現在服裝和包款、絲巾上，不規則手繪感的大型圓點為整體造型注入隨興的藝術氣息。

為包包打造專屬雨衣斗篷，彩色圓點裝飾繽紛可愛。 圖／BALENCIAGA提供 分享 facebook

Valentino把服裝的彩色圓點元素延伸到絲巾上，展現童趣氛圍。 圖／Valentino提供 分享 facebook

Valentino推出彩色圓點主題洋裝。 圖／Valentino提供 分享 facebook

Ruusuruoho印花背包6,850元。 圖／Marimekko提供 分享 facebook

搞怪的BALENCIAGA為包包打造專屬雨衣斗篷，彩色圓點裝飾繽紛可愛，也更活潑地呼應「包包也要穿雨衣」的幽默感。Valentino則是把服裝的彩色圓點元素延伸到絲巾上，展現童趣氛圍。