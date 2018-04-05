粉霧感獨角獸髮色 回頭率飆高

2018-04-05 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／專題報導



壞女孩光染大膽玩轉髮束色彩。 圖／業者提供 分享 facebook

近年來相當熱門的特殊色仙氣染髮，2018年依舊引領風騷，尤其在Pantone年度代表色「Ultra Violet紫外光」的帶動之下，粉霧感的獨角獸髮色成為今年春夏最夯的關鍵字。

2018年是霧感粉彩色系的大勢之年，不論服裝或彩妝方面的討論度都極高，「髮妝」當然也不例外，以粉彩色系為主軸的粉霧感獨角獸夢幻髮色，搭配活潑的春夏妝容，回頭率瞬間飆高。

紫外光、冷霧棕髮色當道

Pantone選出的2018年度代表色「Ultra Violet紫外光」，象徵著神秘、高貴、浪漫與魅力，讓紫色強勢回歸，成為彩妝、服裝與髮色的主流大勢。

RF荷那法蕊OKARA恆采髮浴，200ml售價1,380元。 圖／業者提供 分享 facebook

RF荷那法蕊表示，充滿變化的紫色，是由暖色調的紅色與冷色調的藍色所組成，應用在髮色上，隨著紅、藍的色彩比例調整，甚或是加入灰、粉紅等彩度低的霧感色彩元素，傳遞前衛、街頭、夢幻柔美等迴異的風格態度，如果不敢嘗試高調有個性的紫外光髮色，可嘗試低調優雅的冷霧棕髮色，適合日常造型，同時也能夠柔和臉部五官線條。

L’OREAL PROFESSIONNEL萊雅專業沙龍美髮霧粉色調P系列染膏可修飾偏黃膚色，打造無違和感的霧粉棕色髮「巴黎繪色」。 圖／業者提供 分享 facebook

L’OREAL PROFESSIONNEL絲漾博保濕DD蜜，40ml售價450元。 圖／業者提供 分享 facebook

L'OREAL PROFESSIONNEL萊雅專業沙龍美髮今年讓粉霧色系再進化，色調變得更加提亮、具透明感，進階成為時尚夢幻的獨角獸髮色，特殊的霧感粉彩挑染以珊瑚粉橘、粉灰紫、抹茶綠色做為主要變化色系，還有專為亞洲女性研發的霧粉色調P系列染膏，完美修飾偏黃膚色，打造無違和感的霧粉棕色髮「巴黎繪色」。

SHISEIDO資生堂靚色修護髮膜適合染後髮質日常護理。 圖／業者提供 分享 facebook

如果想要維持霧感髮色與頭髮光澤，洗髮時要盡量避免水溫過高，染後也建議持續使用具有鎖色護髮效果的洗潤及護髮品。

壞女孩光染 大玩色彩遊戲

保留外層的深色髮，在頭髮的內層做適度挑染。 圖／業者提供 分享 facebook

除了浪漫柔粉的髮色之外，還有另一股大膽玩轉色彩的「壞女孩光染」趨勢。資生堂專業美髮今年春夏的主題訂為「Spectrum心之光映」，將光譜中的七彩原色帶進時尚潮流，使用濃烈色彩及高明度的輪廓挑染技巧，髮絲流轉間流瀉而出的光色髮束，瞬間收服所有目光。

鮑伯頭也持續當紅，外輪廓層次鮮明，並在內層增加髮量豐盈感，可於頭頂或側面做挑染，紫羅蘭色系，橘紅等色彩反差強烈的顏色都可凸顯整體髮型；由於亞洲人的髮色較深，「壞女孩光染」可保留外層的深色髮，僅在頭髮內層做適度挑染，讓鮮艷髮色若隱若現，展現雙面個性。

另外像是鮮嫩如青芽的偏光黃綠、沉穩堅毅的水手深藍、復古摩登的湖光藍綠、大膽自信的番茄澈紅等，都能藉由髮色映照出內心最直接的自我主張。

不造作的自然弧度

不造作的自然微亂弧度，營造自在柔美的慵懶風格。 圖／業者提供 分享 facebook

AVEDA Texture Tonic曲線辛香造型霧，125ml售價980元。 圖／業者提供 分享 facebook

2018紐約秋冬時裝周上的名模造型，AVEDA造型團隊利用模特兒的天生髮質及自然髮絲曲線，從中雕塑出宛如自然妝容一般的蓬鬆微亂造型，或是乾淨優雅的中分微捲、髮尾以電棒創造自然彎曲弧度，營造自在柔美的慵懶風格。AVEDA Texture Tonic曲線辛香造型霧扮演著關鍵角色，均勻噴灑後再以手指繞吹定型或自然乾燥，即可完成慵懶、不生硬的髮絲線條，一般大眾也能在家自行完成時尚微亂髮。

充滿嬉皮風的波希米亞泡麵長捲髮與浪漫混血兒大捲髮，也是長捲髮的流行指標。連長瀏海也強調小捲度的嬉皮泡麵捲髮，建議搭配淺咖啡髮色，在視覺上顯得較明亮、隨性、年輕，小捲度的中分長瀏海可將臉型輪廓修飾得更溫和自然；混血兒大捲波浪建議搭配空氣瀏海或長瀏海，打造零距離感的溫柔甜美氣質，如果以無瀏海的黑長髮詮釋混血兒大捲髮，則能彰顯冷豔個性。

微翹波浪短髮以深咖啡色的學生短髮，搭配內彎、微亂的外翹或波浪自然微捲，溫柔中又兼具可愛俏皮。