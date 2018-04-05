夏天野餐吃pizza 最推這幾款

2018-04-05 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



初夏季節，陽光正好，最適合邀三五朋友一起來場夏日野餐，無論拍照打卡，從餐點、餐具到裝飾都是重點，現在國外正吹起比薩野餐派對風，其方便攜帶、分享的特性正是野餐首選。

其中，必勝客的「海皇干貝鳳梨蝦比薩」，是野餐必備的消暑款，新鮮干貝、蝦仁、花枝，加上鳳梨圈，微甜帶酸的口感在夏日吃起來更加清爽。此外，必勝客首度跨界與時尚圈合作推出風格野餐環保保溫袋，讓野餐時可享用熱呼呼的比薩。保溫袋以高彩度的色調，結合花朵插畫，可調式提帶可滿足不同大小收納需求，重複使用更能實踐減塑環保精神。

在台發展經營近20年的《Bellini Pasta Pasta》餐飲品牌，則推出一次滿足4種口味的「四季經典義式風味披薩」，融入代表春、夏、秋、冬四季不同風味。選用日本與義大利麵粉混合，再二次發酵製作為麵糰，打造薄脆餅皮與自製蕃茄醬為底的羅馬式披薩，透過主廚對於四季的想像，由芝麻葉與帕瑪火腿帶來象徵春季的綠意清新；夏季則以酸甜的低溫慢烤蕃茄與莫札瑞拉起士組合出清爽風味；豐收的秋季則由洋菇、杏鮑菇、香菇共3種不同秋菇作為代表；而冬季則選用西班牙進口的伊比利豬義式臘腸與綠橄欖的厚重風味作結。此外，主廚也建議，品嚐時先將披薩折起或捲起，適度淋上自家製的特製辣油提味，更增添風味。

最後，吃完鹹食總要來點甜食作為結尾，在2017年9月開幕的《SPIGA PASTA》推出三款「日式甜披薩」，主廚嚴選日本山茶花強力粉製做披薩麵糰，透過一個晚上時間以低度冷藏二次發酵，產生美味以及具口感的氣孔膨度，讓現點現做出爐的餅皮吃起來口感特別軟Q有彈性。