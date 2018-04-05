連假只想發懶！4家「抹茶」食集新品整理 超療癒

2018-04-05 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



有時碰上連假，補班、上班已耗費大半力氣，只想在居住的城市裡發懶。這次清明連假不出遊，隨意走走看看放空一下，或點些平常沒空吃的美食，不妨用抹茶系甜食、輕食療癒自己，觀察多數人對抹茶的愛愈發狂熱，成為萬年人氣口味，因此業者開發新品時也朝「濃」、「厚」下手，挑戰讓抹茶人大呼「好抹」。

●Mister Donut｜森半厚抹茶甜甜圈

Mister Donut於4月2日推出「厚抹茶甜甜圈」，與以往不同的是選用「京都百年老店抹茶粉」添加進甜甜圈調製粉，並於沾醬中的抹茶粉量調高4倍，分別搭配草莓、加拿大楓糖、紅豆3種內餡端出6款新品—蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、天使紅豆抹茶波堤、草莓抹茶波堤、朵朵抹茶波堤及抹茶楓糖蛋糕棒，打造濃郁微苦的滋味，售價落在40元～45元，於全台門市開賣。

●gelato pique café X TSUJIRI辻利茶舖｜抹茶系列可麗餅

gelato pique café 3月底進駐台中新光三越中港店，同時，台北、台中兩間門市將攜手「TSUJIRI辻利茶舖」端出強檔聯名新品，包含基本款「辻利抹茶風味可麗餅」、「辻利抹茶紅豆可麗餅」及老饕級「辻利白玉紅豆冰淇淋可麗餅」，期間限定至5月底，售價120元～200元。

「gelato pique café」選用法國天然小麥粉、艾許奶油（ÉCHIRÉ）在煎台上現做，飄著淡雅香氣，基本款「辻利抹茶風味可麗餅」在內部撒上黑糖粉，餅皮口感上微脆下綿密，順口不膩。「辻利白玉紅豆冰淇淋可麗餅」則依序加入gelato pique手工製作紅豆餡、自選紐西蘭冰淇淋、辻利茶舖紅豆及白玉，滿滿餡料打造低調奢華風，成為抹茶控不可錯過的甜點。

●TSUJIRI辻利茶舖｜抹茶貝果

TSUJIRI辻利茶舗3月中推出台灣獨家輕食「辻利貝果」。辻利茶舖說，這顆抹茶貝果費時研發調整口感、抹茶香氣⋯⋯到最佳狀態，經長時間低溫發酵後現烤，咀嚼茶香淡雅浮現，目前連日本都沒有，台灣首賣，成為不少女性早餐、午餐及下午餓時的選擇。

口味有兩鹹一甜可選，包含「經典火腿起司」、「樂活鮮蔬燻鮭魚」及「特製抹茶白巧醬」。其中甜口味「特製抹茶白巧醬」附上自製抹茶醬，以紅豆、抹茶、白巧克力製作而成，添加萊姆提味，愛吃抹茶的人必點，售價75元。「經典火腿起司」則適合早餐、午餐或下午輕食，內饀夾入生菜、巧達起司及火腿，並淋上蜂蜜芥末醬，售價135元。

●Lady M｜抹茶巧克力棋格蛋糕、抹茶閃電泡芙